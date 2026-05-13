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Albert Rivera saca la bola de cristal y señala la fecha en la que Pedro Sánchez convocará elecciones

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Gonzalo Miró en &#039;Espejo Público&#039;.

Gonzalo Miró suelta la bomba más inesperada sobre su ex, Malú, y Albert Rivera

Se ha mojado.

El exlíder de Ciudadanos Albert Rivera ha participado en Espejo Público para analizar la actualidad.

Tras hablar sobre las últimas informaciones acerca del exministro de Transportes José Luis Ábalos y las perspectivas de cara a las elecciones de Andalucía de este domingo, se atrevió a adelantar cuál cree que es la fecha en la que Pedro Sánchez convocará elecciones generales.

En el matinal de Antena 3 ha recordado cómo ha «sufrido» al presidente del Gobierno en primera persona. Sin embargo, estima que, si él fuera su asesor, evitaría recomendarle adelantar elecciones:

«Yo he ganado algunas cenas ya en la última legislatura y en esta porque conozco a Pedro Sánchez como pocos, probablemente. Lo he vivido, lo he sufrido; políticamente me he opuesto a muchas cosas de las que ha hecho, pero es que creo, además, que si yo fuera su asesor, yo a Pedro Sánchez no le aconsejaría convocar elecciones».

En cuanto a la razón, para sorpresa de nadie, ha incidido en que es imposible que salga victorioso u obtenga un buen resultado debido a la corrupción que salpica a su Gobierno, a su partido y a su círculo íntimo. «No tiene ningún aliciente», destaca.

«No vas a ganarlas, estás rodeado de casos de corrupción familiar y política, todavía desde el poder controlas a la Fiscalía, tienes el indulto en tu mano, controlas a los medios de comunicación públicos… No tiene ningún aliciente, sobre todo, conociendo cómo piensa Pedro Sánchez.

O sea, hay que pensar en el personaje para comprender por qué no las convoca. Se apela a la dignidad, a la moral, a la ingobernabilidad, pero esto a Pedro Sánchez no le importa».

Ha ahondado en esta falta de límites que le permite seguir en La Moncloa pese a que «ha tenido muchos batacazos» y a que tampoco «tenemos ni presupuestos ni leyes; estamos en una situación absolutamente surrealista en términos políticos».

«No tenemos una legislatura, tenemos una investidura», ha sentenciado.

También le comentado a Susanna Griso que hay un elemento que le ha ayudado a distraer a la ciudadanía: «En el mundo en que vivimos parece que cada día pasa una cosa de estas y nos olvidamos de que estamos en pañales, de que estamos en un Gobierno y en un Parlamento que no funcionan».

Finalmente, ha apuntado a la fecha que elegirá Pedro Sánchez para convocar elecciones:

«Ojalá se convocaran elecciones y los españoles pudieran hablar y decidiéramos lo que quisiéramos, pero yo estoy convencido de que Pedro Sánchez, salvo que vea una ventana de oportunidad, se va a aferrar a La Moncloa y, vaya, me atrevo a decir que hasta el último de los días».

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Autor

Manuel Trujillo

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