¡Ojalá un Florentino en la oposición a Sánchez!

¡Cojan palomitas!

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tiene en su punto de mira las relaciones económicas entre José Luis Rodríguez Zapatero, su entorno familiar más directo y la aerolínea Plus Ultra, según las investigaciones en curso en la Audiencia Nacional.

Los agentes han constatado que la sociedad Análisis Relevante SL, administrada por el empresario alicantino Julio Martínez Martínez —detenido en diciembre de 2025 y amigo personal de Zapatero con quien salía a correr habitualmente—, recibió al menos 707.000 euros de Plus Ultra entre 2020 y 2025. De esa cantidad, casi la totalidad (alrededor de 661.000 euros) acabó en las cuentas de Zapatero y de las empresas de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa (What The Fav SL).

Según fuentes de la investigación, Análisis Relevante apenas tuvo otras relaciones económicas relevantes. Zapatero y su círculo familiar habrían sido prácticamente sus únicos “clientes” o receptores de fondos, lo que ha levantado fuertes sospechas de trabajos ficticios o de una estructura para canalizar comisiones.

El rescate polémico y las «gestiones en Venezuela»

Plus Ultra, aerolínea de capital venezolano con escasa presencia en España (llegó a operar con un solo avión en algunos periodos), recibió en marzo de 2021 un rescate de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la SEPI. La operación fue muy cuestionada desde el principio por su dudosa viabilidad y por los presuntos contactos políticos.

La UDEF investiga si parte de ese dinero público (o fondos relacionados con operaciones en Venezuela) sirvió para pagar comisiones por “mediación” y “gestiones” ante el régimen de Nicolás Maduro. Julio Martínez actuaba como conseguidor en Venezuela para la aerolínea, y de ahí derivaron los pagos a Análisis Relevante.

En los registros a Martínez, los agentes encontraron facturas a nombre de Zapatero y un contrato especialmente llamativo: el empresario habría pactado cobrar un 1% del rescate si se conseguía la ayuda pública. Una comisión millonaria que ahora está bajo escrutinio de la Fiscalía Anticorrupción.

El expresidente ha defendido públicamente que percibió alrededor de 70.000 euros anuales por labores reales de consultoría, que no conocía los clientes finales de Análisis Relevante y que “cero absoluto” fue su mediación en el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, los investigadores cuestionan la opacidad de esos pagos y el momento en que se cuadruplicaron tras el rescate.

Además, la investigación ha sacado a la luz posibles alertas previas: un supuesto chivatazo judicial advirtió al entorno de Zapatero de que la UDEF seguía a Plus Ultra, lo que habría permitido borrar rastros antes de los registros.

El caso ha generado tal tensión interna en la Policía que la Fiscalía Anticorrupción y la juez instructora decidieron que los agentes de la UDEF informen directamente al juzgado y al Ministerio Público, saltándose la cadena de mando habitual para evitar filtraciones.

La investigación por blanqueo de capitales, apropiación indebida, tráfico de influencias y posible organización criminal sigue bajo secreto de sumario, pero los últimos informes de la UDEF y los hallazgos en Miami (donde Martínez ocultaba fondos no declarados) han reactivado el escrutinio sobre el expresidente.

Sobre este y otros temas se hablará largo y tendido en ‘La Retaguardia’, el programa que en Periodista Digital dirige y presenta Eurico Campano.