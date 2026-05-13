PSOE y Sumar usan el Congreso como su cortijo: echan cautelarmente y de forma indefinida a Bertrand Ndongo y a Vito Quiles

El PSOE y Sumar imponen la censura en el Congreso.

Y con el aplauso de varios ‘periodistas’ que, sospechosamente, guardan silencio sobre los escándalos que han salpicado a los partidos del Gobierno desde el inicio de la legislatura.

En una vergonzosa decisión, la Mesa del Congreso ha decidido suspender cautelarmente de forma indefinida a nuestro reportero Bertrand Ndongo por hacer su labor: incomodar al poder haciendo las preguntas que otros no hacen.

Para ello, se han valido de una estrategia tan burda como efectiva: inundar al órgano rector de denuncias contra Ndongo para justificar la acción.

De hecho, en el escrito de notificación así se refleja:

«El órgano de dirección de la Cámara baja suspende ambas acreditaciones después de que en las últimas semanas haya habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias contra ambos y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados».

Esta medida atenta directamente contra el derecho de la ciudadanía a acceder a una información veraz y oportuna.

Un derecho del que se burlan reiteradamente los políticos de izquierda y extrema izquierda, que se niegan a dar explicaciones sobre los distintos escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez, al PSOE y al círculo íntimo del presidente.

Para muestra, un botón:

«El señor Ndongo tiene tres expedientes abiertos, uno de ellos con propuesta de sanción y en fase de alegaciones finales por parte del afectado, antes de que la Mesa resuelva definitivamente».

Un detalle: la propuesta de sanción a la que hacen mención es un «apercibimiento y, en su caso, una suspensión de la credencial de hasta 10 días». Y, como señalan, está en fase de alegaciones.

También suspenden al reportero Vito Quiles con el mismo argumento.

No somos los primeros ni seremos los últimos en ser señalados y atacados por este Gobierno, que se encuentra en una huida hacia adelante con tal de permanecer en La Moncloa.

Pero no nos van a callar.

Vamos a luchar y vamos a vencer