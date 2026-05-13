'BURBUJA'

Zapatero ha cobrado mordidas de Plus Ultra y la UDEF lo sabe

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Acorralado.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en el punto de mira de investigaciones por las relaciones económicas de su entorno familiar más directo y la aerolínea Plus Ultra. Además, el polémico rescate y sus «gestiones en Venezuela» también están bajo la lupa.

La investigación por blanqueo de capitales, apropiación indebida, tráfico de influencias y posible organización criminal sigue bajo secreto de sumario, pero la cosa no pinta nada bien para el gurú de Pedro Sánchez.

En La burbuja de este miércoles, 13 de mayo, abordaremos este y otros asuntos de actualidad.

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