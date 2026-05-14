Ayuso saca de quicio a la gritona de Más Madrid a cuenta de las chapuzas de Mónica García con el hantavirus

La ha dejado con careto.
Pleno calentito en la Asamblea de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hundido a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, al descolocarla cuando intentaba ensalzar la figura de la ministra de Sanidad, Mónica García.
Primero, y sin venir a cuento —en función de la pregunta registrada, que era sobre la atención del Servicio Madrileño de Salud—, la política de extrema izquierda habló del tema favorito de la izquierda política y mediática para atacar a Ayuso en la última semana: su viaje a México.
Sin embargo, la respuesta de Ayuso fue un dardo que dio en el blanco y derrumbó el castillo de naipes de Bergerot al intentar poner en un pedestal a García:
«Tenemos el mejor sistema sanitario de España, a pesar de las huelgas que estamos sufriendo por culpa de su ministra, que ha hundido las citas. Gracias».
La política de extrema izquierda se molestó al ser recordada de que la gestión de la MeMa (Médica y Madre) ha generado una huelga de profesionales sanitarios. Pasó entonces de entrar en el tema y se centró en la operación con el crucero MV Hondius, foco del brote de hantavirus que generó un choque institucional entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Canarias y desató el pánico en muchos españoles, que temían una nueva pandemia por la poca transparencia en la información.
Pese a ensalzar a su jefa —a la que le está calentando la silla, ya que no será ella la candidata en las próximas elecciones autonómicas—, no fue suficiente.
La popular recordó que el plan de acción de la Comunidad ante emergencias sigue los lineamientos europeos y no se adapta según convenga para «promocionar a su jefa para que tenga un puestecillo más en la OMS, que es a lo único a lo que ha estado».
Y, tras dejarla retratada en ese asunto, la popular pasó al tema de México recordando que:
«Intentan hacer revisionismo histórico para crear bandos. Y además, hablando de muertos, da igual que haya sido hace un siglo o hace cinco siglos. Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala 24, en Ciudad de México; qué hay bajo tierra. Pregúntenles cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que ha defendido mi Gobierno porque es la verdad y la historia de todos. Pregúntenle a Sheinbaum qué hay debajo y por qué no lo abre al público. Porque, a lo mejor, habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo: crear dependencia, crear agravio, que la gente esté podrida, que no tenga más que desconfianza y emociones negativas, que no tenga nada: ni fe, ni nación, ni historia, ni familia, ni propiedad. Es lo que hace el comunismo y por eso siempre están trabajando en contra de las democracias liberales y retorciendo la historia de España».