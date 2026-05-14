¡Chiqui Montero se revolcaba con el de la SEPI!

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, conocida popularmente como ‘Chiqui’ Montero, vive sus horas más complicadas. No solo por su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre las presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sino por una explosiva denuncia que sacude su imagen personal y política.

Según una denuncia presentada ante la Guardia Civil, Montero mantuvo una relación sentimental con Vicente Fernández Guerrero, el hombre que ella misma nombró presidente de la SEPI y a quien cesó tras verse salpicado por diversos escándalos. La información más impactante: dos años después de su destitución, ambos habrían compartido «vida de pareja» en un hotel de Cabo de Gata (Almería).

Testigos presenciales relataron supuestos detalles de la estancia que ahora forman parte de la investigación. La denuncia describe comportamientos propios de una relación íntima entre la entonces poderosa ministra de Hacienda y su antiguo hombre de confianza en el organismo público.

El «hombre de confianza» que ahora salpica

Vicente Fernández fue uno de los principales colaboradores de Montero en la SEPI. Su gestión ha estado bajo lupa por presuntas irregularidades en rescates millonarios (como los de Air Europa o Plus Ultra) y adjudicaciones opacas. Aunque Montero ha intentado desvincularse públicamente (“no tengo contacto con este señor desde hace años”), las nuevas revelaciones ponen en entredicho esa versión.

En su reciente comparecencia en el Senado, ‘Chiqui’ Montero mostró evidentes signos de nerviosismo, perdió los papeles en varios momentos y acusó al PP de utilizar la comisión para “apartarla de la campaña andaluza”. Sin embargo, las preguntas sobre su relación con Fernández fueron inevitables.

Fuentes cercanas al entorno socialista admiten en privado que este escándalo llega en el peor momento: a pocos días del arranque oficial de la campaña andaluza, donde las encuestas ya auguran un resultado muy complicado para el PSOE. La imagen de Montero como “mujer más poderosa” durante años contrasta ahora con estas revelaciones de carácter personal y las sospechas de favoritismo y gestión irregular en la SEPI.

Para hablar de este y otros asuntos, Eurico Campano contará este 14 de mayo de 2026 en ‘La Retarguardia’ con Luis María Pardo, presidente Iustitia Europa y Julián Salcedo, doctor en Derecho y Ciencias Económicas.