'LA BURBUJA'

Ndongo en busca y captura según laSexta: Expulsado del Congreso

Histeria en la segunda cadena de Atresmedia por la presencia de nuestro reportero en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo

Archivado en: Periodismo | Periodismo Online

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Rojo y Ndongo entran en el Congreso y ponen a rabiar a la izquierda: “¡Decían ‘no pasarán’ y pasamos!”

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Esperpéntico.

La noticia del día en el Congreso de los Diputados, al menos para los ‘sabuesos’ de laSexta, fue la busca y captura de nuestro compañero Bertrand Ndongo.

Conocido era el dato de que la Mesa de la Cámara Baja había suspendido de forma cautelar e indefinida la acreditación del reportero de Periodista Digital junto a Vito Quiles, lo que provocó que, según la segunda cadena de Atresmedia, la Policía buscara a Ndongo dentro de la Cámara Baja para proceder a su expulsión inmediata tras la decisión.

Pero lo cierto es que Ndongo accedió con normalidad al Congreso a primera hora de este jueves 14 de mayo de 2026 porque la comunicación oficial sobre la retirada de la acreditación aún no se había formalizado.

La presidenta de la Mesa del Congreso, Francina Armengol, justificó la medida por el crecimiento casi exponencial de las denuncias contra Ndongo y Quiles, y el aumento de su gravedad.

Ndongo acumula tres expedientes, mientras que Quiles suma ocho. Las quejas procedieron de PSOE, Sumar, Podemos y la Asociación de Periodistas Parlamentarios por conductas como: interrumpir ruedas de prensa, grabar en zonas restringidas, lenguaje soez contra algunos parlamentarios, etcéteraa.

Comportamientos que, según la Mesa, atentan contra la convivencia y el funcionamiento de la Cámara. La decisión se amparó en el artículo 56.2 del Reglamento del Congreso y se aplicó de inmediato para, según este órgano, «proteger los derechos de los diputados y la prensa ante la reiteración de incidentes.

Para hablar de este y otros asuntos estarán en ‘La Burbuja‘ de Josué Cárdenas, en Periodista DigitalLuis María Pardo, portavoz de Iustitia Europa; Pedro Gallego, analista y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.

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