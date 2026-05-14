'24X7'

Rojo y Ndongo entran en el Congreso y ponen a rabiar a la izquierda: “¡Decían ‘no pasarán’ y pasamos!”

Desafiando las maniobras censoras de la mayoría progresista y, especialmente, de su presidenta, Francina Armengol.

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Bertrand Ndongo entrando en el Congreso.

Ndongo se acredita y entra en el Congreso ¡chúpate esa, Armengol!

PSOE y Sumar usan el Congreso como su cortijo: echan cautelarmente y de forma indefinida a Bertrand Ndongo y a Vito Quiles

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No nos callarán.

El día de ayer, el PSOE y Sumar demostraron que usan el Congreso como su cortijo -siguiendo el ejemplo del marido de Begoña con todo el Estado- al suspender cautelarmente y de forma indefinida la acreditación de nuestro reportero Bertrand Ndongo, en su arremetida contra la prensa crítica.

Sin embargo, hoy se han llevado una sorpresa mayúscula.

Y es que lo de hoy ha sido un troleo colosal.

Apenas unas horas después de que la Mesa del Congreso censurase la presencia de Ndongo, él ha conseguido entrar sin problemas en el recinto de la Carrera de San Jerónimo al acreditarse en el Parlamento, desafiando las maniobras censoras de la mayoría progresista y, especialmente, de su presidenta, Francina Armengol.

Para martirio de los diputados de izquierda y extrema izquierda, Ndongo seguirá representando la voz incómoda que no se calla, como hace la APP —apodada despectivamente Agrupación de Palmeros de Pedro— y otros ‘periodistas’ que pululan por los platós repartiendo carnets, ante el rodillo del Gobierno de Pedro Sánchez.

¡Chúpate esa, Armengol! Porque Ndongo sigue ahí, acreditado por un medio que no se somete al poder y dispuesto a informar desde dentro.

Como bien señaló con mucha gracia Alfonso Rojo, director de Periodista Digital: «Decían “no pasarán” y hemos pasado».

Ndongo en busca y captura según laSexta: Expulsado del Congreso

Seguiremos en la lucha por la libertad y la democracia desde cualquier trinchera, aunque intenten callarnos.

En el ‘24×7’ de este jueves, 14 de mayo, analizamos este y otros asuntos de actualidad junto al propio Bertrand Ndongo y la influencer Marta García, más conocida como AhorraconMarta.

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