Santiago Abascal vaticina con Alfonso Rojo la gran debacle del PSOE en Andalucía: «Va a salir castigado»

Recta final de la campaña para las elecciones de Andalucía.

A tres días para que se depositen los votos en las urnas y comience el recuento, Alfonso Rojo (Periodista Digital) entrevista a Santiago Abascal, líder de VOX, en una de las localidades en las que el partido verde tiene un respaldo más que considerable, El Ejido (Almería).

El presidente de la formación de la calle Bambú (Madrid) está confiado de que todo está por decidir y cree que su formación va a tener una noche del 17 de mayo de 2026 en la que puede dar la sorpresa y obtener más escaños de lo que ahora mismo le otorgan los diferentes sondeos.

Abascal consideró que el PSOE y la izquierda en general van a sufrir un castigo más que considerable:

Bueno, yo sobre todo creo que pinta bien en el sentido de que los socialistas y los comunistas, con sus distintas marcas, no tienen ninguna opción en Andalucía. Y eso es muy bueno porque los andaluces están dispuestos a castigar severamente a quienes les han robado durante 40 años. Es decir, queda mucho tiempo de penitencia a los socialistas en Andalucía y en ese sentido yo creo que pinta muy bien.

Para el líder de VOX, lo que pase la noche del 17-J en Andalucía también va a tener que analizarse en clave nacional:

Es decir, que aquí la gente se identifica con lo que se tiene que identificar, no con una Andalucía islamista inventada por algunos. Entonces, esa Andalucía que es España es importante para el conjunto de los españoles y los andaluces son muchos. Son muchos millones de españoles que también votan en las elecciones generales. Y yo creo que todo tiene lectura nacional. Lo que pase en cualquier sitio de España, incluso en Ceuta o en Melilla, que son lugares menos poblados, tiene una implicación nacional. Por supuesto que es muy importante lo que pase aquí para las elecciones generales.

Sobre el asesinato de los dos guardias civiles, lo que María Jesús Montero llamó «accidente laboral», Santiago Abascal fue contundente:

He hablado a lo largo de este tiempo, con muchos compañeros de esos guardias civiles. Algunos sí tenemos esa sensibilidad, la tenemos desde siempre. Yo siento que, como decía mi padre, estoy vivo, y él lo estaba, gracias a Dios y a la Guardia Civil. A la Guardia Civil y también a otras fuerzas de seguridad, a otros equipos de seguridad, que nos han protegido. Pero algunos no vamos a olvidar nunca ese deber de gratitud. Y es intolerable que a los guardias civiles se les haya convertido en unos pobrecicos que van encima de una lancha y que pueden ser ametrallados por unos narcos pasados por encima y que están maniatados porque saben que si pegan un tiro, que sea al aire, los políticos los van a llevar delante de un tribunal y los van a juzgar. Eso es intolerable.

No podemos tener un país en el que los ciudadanos honrados, los servidores públicos, los guardias civiles, que por vocación se entregan a la defensa y a la protección de los demás, estén desprotegidos o perseguidos, y los delincuentes, los corruptos, los golpistas, los terroristas, estén amnistiados, indultados, escarcelados o incluso decidiendo quién es el presidente del gobierno de España. Es una situación totalmente dantesca que algunos estamos dispuestos a combatir, como sea y al precio que sea.

Abascal también entró de lleno en el episodio de la expulsión de Bertrand Ndongo, nuestro redactor de Periodista Digital, del Congreso de los Diputados:

No tengo ninguna duda de por qué han echado a Bertrand Ndongo y a otros reporteros, les han echado porque hacen las preguntas que la izquierda no quiere que se haga en el Congreso. Y ese tipo de preguntas que a ellos les achacan las soporto yo de la izquierda permanentemente en muchísimas entrevistas, en muchísimas ruedas de prensa, en el Parlamento, y a Bertrand y a otros reporteros únicamente les persiguen porque preguntan lo que no quieren que se pregunte. Estamos muy cerca de un estado totalitario en el que quieren convertir todo lo que es el Congreso de los Diputados en un Estado totalitario, en el que quieren convertir todo lo privado en público.