Especial elecciones Andalucía: PP y VOX suman el 55% de los votos, Moreno no logra la absoluta y ‘Chiqui’ Montero hunde al PSOE

Jornada grande en Andalucía.

Este 17 de mayo de 2026, los andaluces están llamados a las urnas en unas elecciones que pueden terminar siendo históricas por el batacazo que se llevaría la candidata de Pedro Sánchez y abanderada del PSOE en la comunidad, María Jesús Montero. Tras su última metida de pata, en la que catalogó como «accidente laboral» la muerte en servicio de dos guardias civiles durante el debate electoral, la «mujer más poderosa de la historia de la democracia» —como se autodefinió— podría obtener el peor resultado de los socialistas en la región.

Por contra, se espera que el popular Juanma Moreno Bonilla obtenga una victoria fácil, pero con trampa. La gran pregunta es si podrá revalidar la mayoría absoluta o, por el contrario, tendrá que pactar con VOX. Las encuestas anticipan un final ajustado, lo que hace muy probable un gobierno de coalición junto a Manuel Gavira.

En este programa especial seguiremos minuto a minuto el pulso de la jornada, con Alfonso Rojo, Bertrand Ndongo, Eurico Campano, Luis María Pardo y Josué Cárdenas en plató, ofreciendo los mejores análisis y las anécdotas más interesantes de esta jornada electoral.

Gana Moreno, batacazo de ‘Chiqui’ y VOX se hace indispensable

Victoria agridulce para Juanma Moreno Bonilla, que se queda a dos escaños de la mayoría absoluta al obtener 53 y más del 41 % de los votos. En tanto, VOX se hace indispensable para gobernar al lograr 15 escaños y el 13,85 %, mejorando en un diputado respecto a lo obtenido en 2022.

Del otro lado del espectro, catastrófico resultado para María Jesús Montero, que hunde al PSOE hasta su peor resultado histórico al obtener 28 escaños, dos menos que los logrados por Espadas en 2022. Por Andalucía, la coalición que incluía a Sumar y Podemos y encabezaba Antonio Maíllo se despeña y solo obtiene 5 escaños.

Quienes sonríen en la extrema izquierda son los de Adelante Andalucía, que dan el sorpasso a la coalición podemita con 8 escaños.

Con el 50% escrutado el PP gana y el PSOE, camino al peor resultado histórico

Llegamos al ecuador del recuento y Juanma Moreno confirma los resultados de las encuestas: una victoria “fácil” pero con la duda de si logrará obtener la mayoría absoluta. DE momento tiene 52, a tres del gran objetivo del presidente andaluz. El PSOE empeora su pero resultado histórico. Por su parte, VOX crece tres puntos, hasta los 17 escaños.

Inicia el recuento

Comienza el recuento tras el cierre de todas las mesas a las 20:43.

Moreno repetiría la absoluta, según Sigma Dos y NC Report

De acuerdo a un sondeo a cierre de urnas de Sigma Dos para Canal Sur, Moreno Bonilla obtendría la mayoría absoluta. Pero no es la única. La encuesta de NC Report para La Razón, prácticamente calca los resultados. Aunque incluso, mejora al popular. Sin embargo, el barómetro de Sociométrica es algo menos optimista, ya que si se ubica en su horquilla baja no revalidaría la absoluta y dependería de VOX. Este barómetro también empeora el resultado que obtendría el PSOE.

Sigma Dos:

PP: 56-59

PSOE: 26-29

VOX: 13-15

Por Andalucía: 5-6

Adelante Andalucía: 4-5

NC Report:

PP: 57-60

PSOE: 26-29

VOX: 13-15

Por Andalucía: 5-6

Adelante Andalucía: 4-5

Sociométrica:

PP: 54-56

PSOE: 23-25

VOX: 14-17

Adelante Andalucía: 7-9

Por Andalucía: 6-8

Sin resultados oficiales hasta las 20:43

Los colegios electorales cierran a las 20:00 horas. Sin embargo, la Junta Electoral ha indicado que los resultados no podrán empezar a publicarse hasta las 20:43 horas debido al retraso en la constitución de algunas mesas en tres colegios.

La participación sube más de 7 puntos

A las 18 horas, la participación en los comicios alcanza el 52,16%. Una subida de 7,65 puntos más respecto a los comicios de 2022.

Según los datos provisionales de la Junta de Andalucía, la provincia de Córdoba es la que muestra mayor participación con el 55,12%, mientras que Huelva, la que menos con el 48,1%.

Los candidatos votaron temprano

Los tres principales candidatos en contienda votaron a primera hora. Y lo hicieron saber en sus redes sociales con mensajes llamando a la participación y a la ilusión.

¡Andalucía el día ha llegado! 🗳️ @JuanMa_Moreno ya ha votado a favor de la convivencia, la estabilidad, la convivencia y el futuro. Anima a todos los andaluces a participar en esta jornada democrática histórica.#EleccionesAndalucía#ConLaFuerzaDeAndalucía pic.twitter.com/arF5jIRX7W — PP de Andalucía (@ppandaluz) May 17, 2026

🗳️ Hoy he votado acompañado de los míos, con la ilusión de que Andalucía abra una etapa nueva. Gracias a todos los andaluces que hoy participan en esta jornada histórica y a quienes hacen posible que todo funcione. Que hable Andalucía 🇪🇸 pic.twitter.com/cMvHN8WSRx — Manuel Gavira 🇪🇸 (@GaviraVox) May 17, 2026

Hoy Andalucía decide sobre su Sanidad Pública. Que nadie se quede en casa. Es el momento de que las y los andaluces acudan a las urnas con ilusión, alegría y esperanza para construir entre todas y todos el futuro que queremos para nuestra tierra los cuatro próximos años. pic.twitter.com/aNHNnflYh6 — María Jesús Montero (@mjmonteroc) May 17, 2026

VOX denuncia una agresión a sus apoderados en un centro electoral

La agrupación de Santiago Abascal denunció a través de sus redes sociales que dos apoderados del partido han sido agredidos en un colegio electoral de La Oliva, Sevilla.

En el vídeo, subido a las 13:37, se aprecia a una mujer insultando a los apoderados, mientras la Policía tuvo que intervenir para evitar que la cosa pasara a mayores.

«Los intolerantes de siempre no soportan que haya españoles defendiendo sus ideas en libertad. No nos van a callar. Ni con amenazas ni con violencia», afirman en la publicación.