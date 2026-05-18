Pocas veces con tan poco se consigue tanto: VOX se convierte en la llave de Andalucía

VOX vuelve a ser decisivo por cuarta elección consecutiva.

Así lo ha asegurado Santiago Abascal tras conocerse los resultados de las elecciones de este domingo en Andalucía.

Y es que, solo subiendo un escaño (hasta los 15) y con un aumento de apenas el 0,35 % (del 13,47 al 13,82 %), han logrado convertirse en la llave para que el popular Juanma Moreno Bonilla pueda seguir en el Palacio de San Telmo.

El presidente andaluz se queda a dos escaños de la mayoría absoluta y perdió cinco diputados respecto al histórico resultado de 2022. El Partido Popular obtuvo 53 escaños y el 41,59 % del voto, una bajada respecto a hace cuatro años, cuando consiguió 58 diputados y el 43,1 % de los votos.

El resultado es agridulce para los populares, ya que, pese a ganar con claridad y amplitud, no logran la mayoría absoluta, por lo que no alcanzan el gran objetivo de gobernar en solitario.

VOX salió reforzado políticamente de la noche, ya que los populares deberán sentarse a negociar —no solo de cara a la investidura, sino para el resto de la legislatura— en la única comunidad de las últimas cuatro elecciones autonómicas en la que el PP podía obtener la absoluta.

Pocas veces con tan poco se consigue tanto. Pocas veces, con un aumento tan leve, se pasa a ser trascendente.

Ahora toca la negociación.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 18 de mayo, junto al subdirector de Vozpópuli, Isaac Blasco.