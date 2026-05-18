VOX es necesario para que el PP gobierne en Andalucía

Las urnas han hablado con claridad en Andalucía.

El Partido Popular, liderado por Juanma Moreno, ha revalidado su victoria en las elecciones autonómicas celebradas este domingo 17 de mayo de 2026, pero con un sabor agridulce: se queda a solo dos escaños de la mayoría absoluta (necesita 55 de los 109 del Parlamento andaluz) y necesitará negociar con VOX para investir a Moreno y garantizar la gobernabilidad de la comunidad.

Según los resultados provisionales con el escrutinio muy avanzado, el PP obtendría alrededor de 53 escaños (bajando de los 58 de 2022), mientras que Vox sube ligeramente hasta los 15 diputados (desde los 14 anteriores). Juntos suman una cómoda mayoría de 68 escaños, muy por encima de la izquierda. El PSOE, por su parte, toca fondo con uno de sus peores resultados históricos, 28 escaños.

Manuel Gavira, candidato de VOX y Santiago Abascal han reivindicado inmediatamente su posición de fuerza. «Los andaluces han hablado claro y le han dicho al Gobierno del PP que lo que quieren es prioridad nacional», han señalado.

VOX no solo ha mejorado sus resultados, sino que se convierte en árbitro indispensable, como ya ocurre en comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León.

Fuentes de VOX han insistido en que no buscarán «sillones» de forma prioritaria, pero sí condicionarán el apoyo con exigencias programáticas claras: aplicación de la «prioridad naciona» en materia de inmigración, protección del campo andaluz, bajadas de impuestos y políticas frente a la «invasión migratoria».

Juanma Moreno ha reconocido el «lío» de no haber alcanzado la mayoría absoluta, aunque ha defendido su «contundente» victoria en las ocho provincias y su intención de gobernar defendiendo la «prioridad andaluza». El presidente andaluz ha evitado por ahora concretar el alcance del acuerdo, pero la aritmética parlamentaria es implacable: sin VOX no hay investidura viable.

Para hablar de este y otros asuntos, Josué Cárdenas congrega en la mesa de debate de ‘La Burbuja’ a Pedro Chaparro, presidente de Democracia Nacional; Mariano Calabuig, empresario; Juan Velarde, redactor de Periodista Digital y a Pedro Gallego, bombero y analista.