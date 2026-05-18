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Lluvia de palos al kioskero podemita por aplaudir que en La Revuelta llamaran cucaracha a Ayuso tras defender a Santaolalla: «¡Miserable!»

«La normalización de la violencia contra las mujeres, en este caso nuevamente contra Sarah Santaolalla, en el programa “familiar” de prime time es terrible», afirmaba hace tres meses

Pablo Fernández, David Broncano, Grison
Pablo Fernández, David Broncano, Grison
Archivado en: David Broncano | Pablo Fernández | Periodismo Online

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El kioskero podemita Pablo Fernández no deja de hacer el ridículo, tanto en redes como en televisión, y de autorretratarse como el sectario y fanático que es.

En su último acto de hipocresía y doble rasero, el secretario de Organización de Podemos se sumó a las burlas machistas hacia la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, vertidas desde La Revuelta.

En el programa de David Broncano en TVE hablaban sobre las cucarachas y su colaborador Grison ahondó en el tema para insultar a la popular.

Esto fue celebrado por Fernández en su perfil de X (antes Twitter), quien aplaudió la intervención: «Enorme Grison: ¿sabes que las cucarachas pueden vivir una semana sin cabeza, como Ayuso en México?».

Sin embargo, esto contrasta con su posición cuando en El hormiguero hicieron mención a Sarah Santaolalla con el famoso comentario: «Es la mitad tetas, mitad tonta». Ahí, el podemita se indignó y denunció la «normalización de la violencia contra las mujeres» desde su mismo perfil.

«La normalización de la violencia contra las mujeres, en este caso nuevamente contra Sarah Santaolalla, en el programa “familiar” de prime time, es terrible.

Infame el insulto, deleznables las risas cómplices de la mesa. Frente al rancio y repugnante machismo, más feminismo».

Semejante muestra de hipocresía no iba a pasar desapercibida y los usuarios recordaron los ‘cambios de opinión’ del político de extrema izquierda según fuese la persona insultada. Cabe resaltar que entre una publicación y otra apenas pasaron tres meses:

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