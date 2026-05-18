Lluvia de palos al kioskero podemita por aplaudir que en La Revuelta llamaran cucaracha a Ayuso tras defender a Santaolalla: «¡Miserable!»

No es más hipócrita porque no tiene más cuerpo.

El kioskero podemita Pablo Fernández no deja de hacer el ridículo, tanto en redes como en televisión, y de autorretratarse como el sectario y fanático que es.

En su último acto de hipocresía y doble rasero, el secretario de Organización de Podemos se sumó a las burlas machistas hacia la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, vertidas desde La Revuelta.

En el programa de David Broncano en TVE hablaban sobre las cucarachas y su colaborador Grison ahondó en el tema para insultar a la popular.

Esto fue celebrado por Fernández en su perfil de X (antes Twitter), quien aplaudió la intervención: «Enorme Grison: ¿sabes que las cucarachas pueden vivir una semana sin cabeza, como Ayuso en México?».

Enorme Grison: «¿Sabes que las cucarachas pueden vivir sin cabeza una semana, como Ayuso allí en México?» pic.twitter.com/ZDLDM71iQ3 — La Pandereta (@LaPanderetaES) May 14, 2026

Enorme Grison: ¿sabes que las cucarachas pueden vivir una semana sin cabeza, como Ayuso en México? 😂😂😂#larevuelta — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) May 14, 2026

Sin embargo, esto contrasta con su posición cuando en El hormiguero hicieron mención a Sarah Santaolalla con el famoso comentario: «Es la mitad tetas, mitad tonta». Ahí, el podemita se indignó y denunció la «normalización de la violencia contra las mujeres» desde su mismo perfil.

«La normalización de la violencia contra las mujeres, en este caso nuevamente contra Sarah Santaolalla, en el programa “familiar” de prime time, es terrible.

Infame el insulto, deleznables las risas cómplices de la mesa. Frente al rancio y repugnante machismo, más feminismo».

La normalización de la violencia contra las mujeres, en este caso nuevamente contra @SarahPerezSanta, en el programa “familiar” de prime time es terrible.

Infame el insulto, deleznables las risas cómplices de la mesa. Frente al rancio y repugnante machismo, más feminismo. https://t.co/g0ZAFe6G9U — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) February 11, 2026

Semejante muestra de hipocresía no iba a pasar desapercibida y los usuarios recordaron los ‘cambios de opinión’ del político de extrema izquierda según fuese la persona insultada. Cabe resaltar que entre una publicación y otra apenas pasaron tres meses:

Enorme tu doble rasero, cretino. ¿Recuerdas tu reacción cuando a la medio tonta medio tetas la llamaron medio tonta medio tetas? — Nathaniel Wharton (@Nazaniel_) May 17, 2026

Sin embargo los galgos afganos pueden vivir sin cerebro toda la vida y además del cuento y viéndote a ti que da sobradamente probado — Cretino Integral (@CretinoIntwlho) May 16, 2026

Eso mismo se lo dice a una de podemos, y hay manifestaciones contra el machismo. Hipocresía nivel Dios. — No soy de aquí (@antlayos) May 16, 2026

Vaya, y yo pensando que estabais en contra de normalizar este tipo de comentarios que encajan perfectamente en conductas machistas, violencia verbal y acoso…

Dais verdadero asco — María (@Hipotecemona) May 16, 2026

Y luego llorais haciendo un drama de la hostia cuando alguien os dice algo a vosotros. — Lokita (@0_Alhena_0) May 16, 2026

Resulta paradójico que quienes piden combatir los discursos de odio utilicen términos como ‘cucarachas’ en televisión. El feminismo y la izquierda que decís representar se basan en la empatía, no en el insulto degradante. Menos polarización y más respeto. — Mar (@MdlosAmf) May 15, 2026

No puedes llamar a Sarah Santaolalla «mitad tonta, mitad teta» en la televisión privada, pero puedes comparar a Ayuso con una cucaracha en la televisión pública. Lo primero es ofensivo y lo segundo humor, por lo que sea. https://t.co/dIZh9FYjG1 — Chopenawer (@dchopenawer) May 15, 2026

Cuando esto se dice de una mujer de derechas es humor. En una televisión pública pagada con nuestros impuestos. Es una puñetera vergüenza. Qué asco. https://t.co/fiVvJSAv2e — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) May 15, 2026