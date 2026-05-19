¡Zapatero imputado por blanqueo de capitales!

Explosión judicial.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional ha puesto el foco en él y en su círculo más íntimo, destapando pagos, sociedades pantalla y transferencias que apuntan directamente a operaciones de blanqueo vinculadas al rescate de Plus Ultra y fondos de origen venezolano.

Según las investigaciones en marcha, la UDEF ha detectado un entramado de empresas instrumentales y testaferros que habrían servido para canalizar importantes cantidades de dinero hacia Zapatero y su familia.

Uno de los ejes centrales es el empresario Julio Martínez Martínez, socio y amigo personal del expresidente, actualmente imputado en el caso Plus Ultra. Martínez habría realizado pagos significativos a Zapatero por supuestas asesorías a través de la consultora Análisis Relevante SL, mientras ocultaba fondos en cuentas en Miami.

Los agentes han intervenido comunicaciones, correos y mensajes que complican seriamente la posición de Zapatero. Entre los indicios destacan transferencias cercanas a medio millón de euros y pagos a sus hijas por supuestas labores de marketing o consultoría. Todo ello en el marco del rescate de 53 millones de euros públicos concedidos a Plus Ultra durante la pandemia, operación en la que Zapatero habría ejercido supuesta influencia.

La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, investiga posibles delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Las pesquisas conectan con fondos procedentes de Venezuela y estructuras internacionales que habrían servido para ocultar el origen de las comisiones.

Zapatero niega cualquier irregularidad y asegura que los cobros corresponden a trabajos legítimos de consultoría.

Sin embargo, las nuevas diligencias de la UDEF y el análisis de la Audiencia Nacional están tirando del hilo de una red que salpica a su entorno más cercano y que podría tener ramificaciones políticas de gran calado.

Este caso se suma a las diligencias previas abiertas por querellas que le vinculaban con el régimen de Nicolás Maduro, aunque algunas fueron inadmitidas por falta de indicios suficientes en su momento. Ahora, la presión policial e informativa crece de forma exponencial.

Para hablar de esta y otras cuestiones, debatirán este 19 de mayo de 2026 en ‘La Retaguardia‘, el programa dirigido y presentado por Eurico Campano, Sergio Fidalgo director ElCatalán.es y Carlos García, vicesecretario General PP País Vasco.