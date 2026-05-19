Zapatero p’alante: la corrupción corroe al PSOE y el próximo será Pedro Sánchez

Por primera vez en democracia se imputa a un presidente del Gobierno. Y al del «Gobierno más limpio», como repetían como loros desde Ferraz, para más señas. José Luis Rodríguez Zapatero figura como investigado en el ‘caso Plus Ultra’ por presunto blanqueo de capitales y organización criminal.

La imputación de la Zeja convulsiona la política nacional y es un bombazo durísimo para Ferraz y Moncloa.

El propio Zapatero negó en el Senado que tuviera relación alguna con la aerolínea con nexos chavistas. Sin embargo, los indicios son tantos y tan abrumadores que ha sido imposible dejarlo fuera de la causa que investiga los presuntos chanchullos de una empresa rescatada durante la pandemia por el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que ni era conocida ni tampoco estratégica, ni por su tamaño ni por su influencia.

El ‘mal ojo’ de Pedro Sánchez con sus colaboradores cercanos ya es de traca. Como si no fuera suficiente con su ‘mala suerte’ al nombrar como secretario de Organización del PSOE a José Luis Ábalos, luego a Santos Cerdán y después a la actual, Rebeca Torró, que adjudicó dos contratos públicos —que suman más de 1,6 millones de euros— a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción S. L. (LIC), señalada en la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

Ahora es el turno de su gurú espiritual.

El expresidente ha incrementado su patrimonio de manera exponencial de una forma bastante llamativa, como han informado múltiples medios.

Pese a que ahora la izquierda y la ultraizquierda política y mediática están en la etapa de negación —no hay nada, todo es mentira, Aznar y la fachosfera—, lo cierto es que Zapatero va p’alante. La corrupción corroe al PSOE y el próximo será Pedro Sánchez.

En el ‘24×7’ de este martes, 19 de mayo, abordamos este y otros asuntos de actualidad.