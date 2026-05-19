'BURBUJA'

Zapatero imputado: Líder de una organización criminal

Archivado en: Periodismo Online

En un hecho histórico, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez José Luis Calama.

El magistrado le investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, en el marco de la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia en 2021.

Según el auto del juez, Zapatero es señalado como presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias con ramificaciones internacionales. La investigación apunta a posibles comisiones ilegales y operaciones de blanqueo vinculadas al rescate de la compañía, que tenía conexiones con intereses venezolanos. Zapatero ha sido citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio de 2026.

Para analizar lo último de la actualidad política del momento Josué Cárdenas aborda en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este y otros asuntos de calado.

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