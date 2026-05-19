Zapatero p’alante: Castillón, Centeno y Gil anticiparon en PD la caída del expresidente

La noticia del día, y de la semana, no es el batacazo —y posible muerte política— de María Jesús Montero, sino la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ por presunto blanqueo de capitales. Además, también ha trascendido que tendrá que declarar el 2 de junio.

Mientras escribimos estas líneas, la Policía registra su oficina —aunque finalmente no lo hicieron en su vivienda—, así como la de la empresa de sus hijas, para buscar indicios y evidencias de los presuntos chanchullos.

La cosa solo irá a peor para el gurú de Pedro Sánchez porque, finalmente, el juez instructor ha decidido levantar el secreto de sumario.

Pero, aunque muchos ahora dicen que se le cae la imagen de la ‘Zeja’, lo cierto es que en PD ya hemos informado sobre los indicios sospechosos que rodean al líder socialista: sus vínculos con el régimen chavista, sus llamativas operaciones inmobiliarias o su papel como lobista en múltiples negocios, destacando especialmente el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra y los opacos contratos del Gobierno con Huawei, criticados hasta por Bruselas.

Y es que Alberto Castillón advirtió hace ocho meses en La Burbuja que Zapatero acabaría en el banquillo. El periodista destacó las investigaciones que salpican al socialista en Estados Unidos y afirmó que tiene tantas cosas a su alrededor que será imposible que escape a la justicia. «Nos esperan unos meses más fructíferos».

Además, resaltó que Víctor de Aldama tenía «información sobre la financiación irregular del PSOE».

Pero no fue el único.

Hace tres semanas, Roberto Centeno reflexionaba sobre el expresidente, al que definió como una «figura siniestra», «un canalla» y un «traidor».

«Tiene que ser juzgado, procesado y condenado a cadena perpetua», afirmó.

También destacó los procesos judiciales que avanzan en el país norteamericano sobre el antiguo jefe del Gobierno.

A ellos se suma lo que nos confesó Vicente Gil, subdirector de OKDiario.

Desvela que se está investigando el presunto lavado de dinero a través de empresas pantalla en Suiza, Francia y Reino Unido, y que estas están relacionadas en origen con el régimen chavista.