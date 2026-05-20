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Víctor de Aldama ‘se viste’ de fallero y anuncia nuevas mascletás que harán estallar a Pedro Sánchez y al PSOE

«Tic tac, tic tac»

Víctor de Aldama, Pedro Sánchez
Víctor de Aldama, Pedro Sánchez
Archivado en: Pedro Sánchez | Periodismo Online | Víctor de Aldama

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Las bombas no dejan de caer.

Víctor de Aldama ha sacado la bola de cristal y ha anunciado que lo del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no será el último escándalo que dinamite todavía más al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE.

El comisionista de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo ha anunciado desde su perfil que en las próximas semanas saldrán más informaciones que supondrán auténticos golpes para la ya escasa estabilidad y credibilidad del Ejecutivo, así como para el seno del Partido Socialista.

Todo ello, sin que todavía hayan podido recuperarse del terremoto que ha supuesto la imputación de Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el llamado ‘caso Plus Ultra’.

La pregunta que se llevan haciendo desde hace dos años en Moncloa, Ferraz y buena parte de la ‘Brunete Pedrete’ es: ¿qué más va a salir?

Pues Aldama ha adelantado en su perfil de X (antes Twitter) nuevos escándalos sobre los que correrán ríos de tinta, poniendo el foco en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y la sombre de financiación irregular que pesa sobre el Partido Socialista Obrero Español:

«Queda la mascletá de la SEPI, la mascletá del informe patrimonial de Santos Cerdán. Y la traca final de la financiación irregular del Cartel de Ferraz. Tic tac, tic tac».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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