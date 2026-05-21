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Antonio Papell desata las burlas por sus ‘dudas’ sobre Zapatero y recuerdan su defensa a otros socialistas: «Tiene buen ojo para esto»

Poco antes, escribió sobre el arresto de Jonathan Andic: «La detención no significa obviamente una condena, pero la sola sospecha nos interroga sobre la clase de sociedad en que vivimos»

Antonio Papell
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Archivado en: Antonio Papell | Periodismo Online

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Papell-ón.

Hay gente que no se cansa de hacer el ridículo, y uno de ellos es Antonio Papell.

El activista sanchista que posa como periodista ‘reflexionó’ sobre la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, que investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Desde su perfil en la red social X (antes Twitter), como tantos otros miembros políticos y mediáticos del PSOE, salió a intentar desacreditar la acusación judicial con un argumento de peso e irrebatible: «No me lo creo».

«No me creo que Zapatero haya delinquido. Y seguiré sin creérmelo hasta que haya una sentencia firme, que no se producirá».

Es llamativo que apenas un par de horas antes, al enterarse del arresto de Jonathan Andic por ser sospechoso del presunto asesinato de su padre, fundador de MANGO, escribió: «La detención no significa obviamente una condena, pero la sola sospecha nos interroga sobre la clase de sociedad en que vivimos».

La pifia es tal que muchos han recordado su defensa a capa y espada del otrora ídolo socialista, el exministro José Luis Ábalos, con publicaciones que son auténticas joyas, como esta en la que defendía que consumiera prostitución pese a su discurso abolicionista:

«Intentar destruir a un político progresista y brillante con argumentos puritanos que afectan a su esfera privada es una monstruosa canallada que nada tiene que ver con la libertad de expresión. El prestigio de Ábalos no está en manos de cuatro radicales».

O esta otra, en la que se sumaba al linchamiento público de la periodista Ketty Garat, al tiempo que saca a pasear la falsa superioridad moral de la izquierda, a la que pinta como seres de luz, incapaces de corromperse:

«La hez que ha rebuznado contra Ábalos no ha logrado vomitar prueba alguna que comprometa el honor del exministro. Guste o no, la corrupción está del otro lado. Eso no es periodismo basura. Es basura, simplemente».

Las burlas de los usuarios de la plataforma por la burrada del activista, que es capaz de defender lo indefendible sin ruborizarse, siguieron un buen rato.

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