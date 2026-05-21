¡Bombazo! Estados Unidos entrega a España las pruebas que incriminan a Zapatero

Un bombazo en toda regla que pone en marcha el ‘tic tac’ de la cuenta atrás para José Luis Rodríguez Zapatero.

Estados Unidos está cooperando activamente con las autoridades españolas en la investigación que ha llevado a la imputación del expresidente socialista.

La agencia Homeland Security Investigations (HSI), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, proporcionó a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional la extracción telefónica del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, uno de los investigados y accionista de facto de Plus Ultra.

Esta colaboración, confirmada en el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, abre una vía española en una macroinvestigación estadounidense sobre el expolio de fondos venezolanos procedentes de PDVSA y el programa de alimentos CLAP.

Según el corresponsal del diario ‘ABC‘ en Washington, David Alandete, la imputación de Zapatero sitúa al expresidente en el plano español de una gran red de corrupción venezolana que investigan las autoridades de Estados Unidos desde hace años.

El eje común es la aerolínea Plus Ultra, rescatada con 53 millones de euros públicos por el Gobierno de Pedro Sánchez y vinculada, según documentos del Tesoro estadounidense, a transferencias conectadas con fondos de PDVSA.

El magistrado Calama describió en su auto a Zapatero como el presunto líder estratégico de una «estructura estable y jerarquizada» de tráfico de influencias, con capacidad para mover dinero, ocultar su origen y canalizar beneficios hacia su entorno. La resolución judicial recoge mensajes en los que los investigados se refieren a «nuestro pana Zapatero» y a gestiones directas para agilizar el rescate.

Rodolfo Reyes Rojas, al que ya seguía la justicia estadounidense, aparece como figura clave: accionista significativo de Plus Ultra a través de Snip Aviation y nexo con Venezuela. La información facilitada por HSI incluye comunicaciones y datos de su dispositivo móvil que refuerzan la conexión transatlántica del caso.

Esta cooperación estadounidense, que según fuentes consultadas por el ‘ABC’ se va a mantener y sigue abierta, vincula directamente la trama española con las investigaciones en EE.UU. contra Alex Saab —testaferro de Nicolás Maduro procesado en Miami por blanqueo relacionado con CLAP y PDVSA— y otros operadores del chavismo.

El auto atribuye al exdirigente socialista y su círculo el cobro de cerca de dos millones de euros en comisiones a través de sociedades como Análisis Relevante, Gate Center o Thinking Heads, con parte de los fondos llegando a sus hijas vía la agencia Whathefav. Estos pagos se enmarcarían en supuestos «asesoramientos» simulados.

Zapatero, que por el momento niega todas las irregularidades y asegura no haber recibido notificación formal, ha sido imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Ahora todos aguardan la fecha del 2 de junio de 2026, que es cuando el expresidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011 deberá declarar en la Audiencia Nacional.