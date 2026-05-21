Zapatero arrastra a sus hijas mientras la ‘Brunete Pedrete’ recoge cable y se ‘olvida’ de la ‘Zeja’

Cuarenta y ocho horas después de conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, todavía se sienten las réplicas del terremoto que ha significado para Moncloa y Ferraz la caída del gurú de Pedro Sánchez.

Uno de los aspectos más sangrantes del caso es el presunto papel que tendrían las hijas del socialista en la organización criminal que habría cobrado mordidas en distintos países y, en especial, en el rescate de la aerolínea con nexos chavistas Plus Ultra.

La agencia de publicidad de Alba y Laura Rodríguez aparece en el rastro del dinero y, por esa razón, tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. Deberán explicar cómo su agencia, Whathefav, tuvo un crecimiento meteórico que, casualmente, va de la mano de los negocios de su padre.

El asunto ha provocado el registro de las oficinas de la empresa, debido a que en el auto del instructor José Luis Calama se alude a un posible uso irregular como método de falseamiento de facturas por asesoría. De hecho, todo apunta a que la imputación es inevitable por los pagos de la trama.

La cosa huele tan mal que la ‘Brunete Pedrete’, esos activistas que reparten carnés de periodista, ha tenido que recoger cable de una forma descarada tras salir como hienas a atacar al juez y acusar de que todo es una conspiración para acabar con el referente de la izquierda española y, al mismo tiempo, hacerlo con el marido de Begoña.

Al ver que chorradas como «el PP no le perdona haberle ganado las elecciones a Aznar», que «no pararán», que «harán de todo para que la ‘Zeja’ no haga campaña a favor de Sánchez en 2027» o difundir el bulo de que todo partía de «Manos Limpias, un sindicato de extrema derecha» tuvieron tan poco recorrido, los medios de izquierda y extrema izquierda han tenido que reconocer que el auto es «demoledor» y que está muy bien argumentado.

La operación «rescate del soldado ZP» ha durado apenas unas horas. Ahora se activa la operación «desmarque del apestado», con declaraciones como «no forma parte del Gobierno», «apenas tiene relación con el PSOE» o «es un militante más», para terminar con la operación «borrado de memoria».

Como hicieron con Tito Berni, Ábalos, Koldo, Cerdán o Leire Díez.

El modus operandi es tan burdo como efectivo con sus votantes y con sus socios de Gobierno, que siguen tragando con la corrupción desmedida que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Sánchez.

En el ‘24×7’ -presentado por Bertrand Ndongo– de este jueves, 21 de mayo, analizamos este y otros asuntos de actualidad junto al escritor Blanco Corredoira.