El duro recado de Leguina a Sánchez: «Si quieres apoyar a Zapatero, convoca elecciones y piérdelas»

Impecable.

El histórico socialista Joaquín Leguina no dejó pasar la ocasión para cargar contra Pedro Sánchez tras su defensa cerrada del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente imputado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de blanqueo de capitales.

En declaraciones al digital ‘OkDiario‘, el expresidente de la Comunidad de Madrid ironizó con dureza sobre el apoyo de Sánchez a su predecesor socialista en La Moncloa y le recomendó que el mejor respaldo es a Zapatero sería convocar elecciones e irse.

Leguina, siempre crítico con la dirección actual del PSOE, se mostró sorprendido por las nuevas revelaciones judiciales contra Zapatero en referencia a las diligencias que sitúan al exjefe del Ejecutivo en el centro de una presunta trama de blanqueo vinculada, entre otros, a intereses en Venezuela y China.

Leyendo el documento del juez instructor te tiemblan las piernas.

El exdirigente socialista describió la situación actual del Ejecutivo como un auténtico bloqueo político e institucional:

Es un gobierno que no puede gobernar, que no saca una puñetera ley adelante.

Para Leguina, la imputación de Zapatero no hace más que agravar la crisis interna y externa del sanchismo, que ya arrastra múltiples casos de corrupción.

Frente a ello, el veterano socialista defendió sin ambages la convocatoria de elecciones generales anticipadas:

Lo mejor que puede hacer para apoyar al partido es convocar elecciones y perderlas, que probablemente las perdería. Y ya está. Un paso más en la democracia.

Leguina también apuntó directamente a la falta de debate interno en el partido.

Según él, existe un clima de temor entre militantes y cargos a la hora de discrepar del secretario general, recordando su propio expediente de expulsión —posteriormente anulado por los tribunales— tras criticar abiertamente la deriva del partido:

La gente tiene miedo a Sánchez porque es un bruto. En cuanto levantas la voz, te echa.

Pese a reconocer que ya hay movimientos internos para pasar página de la etapa de Sánchez, Leguina lamentó que el miedo impida una contestación más abierta.

Eso sí, evitó dar nombres concretos de posibles alternativas, aunque sí señaló que hay «gente valiosa, con experiencia de alguna alcaldía, que puede dirigir el partido estupendamente».

Descartó, en cambio, un regreso de la vieja guardia a la primera línea:

Yo tengo 85 años. Alfonso tiene 86 y Felipe 84. Esta generación no debe volver. Puede ayudar, puede empujar, pero no volver.

Las palabras de Leguina llegan tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, donde mostró todo su apoyo a Zapatero, defendió su presunción de inocencia y rechazó de plano cualquier adelanto electoral, recordando que los comicios están previstos para 2027. Una postura que contrasta con las crecientes críticas internas y externas al PSOE por la acumulación de escándalos.

Joaquín Leguina, uno de los pesos pesados del socialismo histórico y primer presidente de la Comunidad de Madrid, se consolida como una de las voces más incómodas para el actual liderazgo de Ferraz. Sus palabras resumen el malestar de una parte del PSOE tradicional ante lo que percibe como la degradación del partido bajo el sanchismo.