Aldama echa sal en la herida a Sánchez y desvela una triquiñuela de Zapatero

Pedro Sánchez no para de recibir disgustos.

Las réplicas tectónicas tras el terremoto que ha supuesto la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero siguen agrietando a Moncloa y a Ferraz.

No es solo el gurú de Pedro Sánchez el que está en el punto de mira.

Su secretaria desde hace 26 años, Gertrudis Alcázar, también está siendo investigada, ya que los indicios la sitúan como «un nodo central de comunicación y gestión documental» de la trama, en la que Zapatero sería el «vértice» de esta presunta organización criminal.

Sus hijas también habrían podido formar parte de los chanchullos, por lo que muchos consideran que más pronto que tarde serán imputadas por el sospechoso crecimiento de su empresa What The Fav.

Y, como si fueran pocos los problemas, Víctor de Aldama también hizo referencia a «la Zeja» durante su declaración en la Audiencia Nacional.

El comisionista de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo desveló que Zapatero utilizaba teléfonos desechables similares a los que empleaba la red de corrupción en la que estarían implicados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Además, señaló que Koldo García era el nexo con la actual presidenta del Congreso de los Diputados y entonces presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados en el ‘24×7’ de este viernes, 22 de mayo, junto al subinspector de Policía Alfredo Perdiguero.