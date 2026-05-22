Marcos de Quinto ‘nos exige’ salir a la calle este sábado contra Sánchez: «¡Basta de silencio!»

Marcos de Quinto (Madrid, 1958) es un empresario y expolítico español. Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa, fue vicepresidente de The Coca-Cola Company entre 2015 y 2017. En el ámbito político, fue diputado por Madrid en la XIII y XIV legislaturas del Congreso de los Diputados dentro del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, hasta su renuncia en mayo de 2020.
Actualmente, es el secretario general de Pie en pared, una asociación cultural que tiene como objetivo dar la batalla de las ideas.
Vuelve a sentarse en el plató de Periodista Digital en una nueva edición de Tiempo de hablar, esta vez presentada por Eurico Campano.
Ha dejado una gran cantidad de titulares:
«La sociedad civil en España es silente»
«Los españoles tenemos que tomar consciencia de que los políticos nos tienen que rendir cuentas»
«Me escuece la arrogancia de los políticos y el silencio de la sociedad civil»
«Este sábado, 23 de mayo, convocamos a una gran marcha que saldrá a las 10:30 desde la Plaza de Colón»
«Hemos hablado con los partidos, pero no queremos que se muestren banderas ni símbolos partidistas»
«Nosotros somos la sociedad civil, no un partido político; convocamos esta marcha porque somos independientes»
«Cuando vi las imágenes de las protestas en Londres contra Starmer, sentí envidia»
«Si los británicos tenían razón para salir contra Starmer, nosotros con más razón, con todo el entorno de Sánchez imputado»
«Los españoles tenemos que demostrar que no somos ni apesebrados ni débiles»
«Los que colaboran con los comisionistas tienen más que perder; cobran mucho más»
«Lo que une a Sánchez y a Zapatero no es amistad, es otra cosa»
«Si cae Zapatero, caerá Sánchez»
«Zapatero se lleva lo suyo, pero lo gordo se lo llevaba el PSOE u otras personas»
«Estados Unidos podría pedir la extradición de Zapatero a pesar del caso Plus Ultra»
«Zapatero no es nada querido en Estados Unidos, tanto por lo de Irak como por sus nexos con China»
«Sánchez es capaz de indultar a Zapatero y a cualquiera para seguir en Moncloa»
«Una moción de censura pondría las cosas muy difíciles para los socios de Sánchez; hay que presentarla»
«Una vía para la moción de censura es presentar un candidato independiente que convoque elecciones si prospera»
«Hoy España no pinta nada en el plano internacional, pero Europa tampoco»
«En la política hace falta gente valiente»