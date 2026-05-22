Marcos de Quinto ‘nos exige’ salir a la calle este sábado contra Sánchez: «¡Basta de silencio!»

Marcos de Quinto (Madrid, 1958) es un empresario y expolítico español. Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa, fue vicepresidente de The Coca-Cola Company entre 2015 y 2017. En el ámbito político, fue diputado por Madrid en la XIII y XIV legislaturas del Congreso de los Diputados dentro del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, hasta su renuncia en mayo de 2020.

Actualmente, es el secretario general de Pie en pared, una asociación cultural que tiene como objetivo dar la batalla de las ideas.

Vuelve a sentarse en el plató de Periodista Digital en una nueva edición de Tiempo de hablar, esta vez presentada por Eurico Campano.

Ha dejado una gran cantidad de titulares: