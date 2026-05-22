Miguel Ángel Rodríguez mete miedo en el cuerpo de Sánchez con fuerte adverencia: «P’alante»

Miguel Ángel Rodríguez publicó un mensaje directo contra Pedro Sánchez.

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso escribió en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie:

«Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas p’alante».

Rodríguez añadió que, cuando tenga «nueva información privilegiada», la contará. Pero insistió en el mensaje principal: «Vas a ir p’alante».

Con esta publicación, se burla de las falsas acusaciones del PSOE y de la izquierda mediática que acusó al presidente popular Alberto Núñez Feijóo de haber avanzado la imputación del tótem sanchista, porque tendría «información privilegiada», pero a que simplemente se hizo eco de una información sobre el expresidente del Gobierno publicada por el periodista José María Olmo para El Confidencial.

El mensaje llega en un momento complicado para el presidente del Gobierno, con su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo salpicados por casos de corrupción.

Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas Pá’lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vas a ir pá’lante… — MÁR (@marodriguezb) May 21, 2026

El presidente acumula varios frentes abiertos: casos judiciales que afectan a su esposa, Begoña Gómez; la trama Koldo y otras investigaciones relacionadas con su Gobierno.

Aunque Rodríguez no da más detalles en el tuit, se atreve a avanzar que Sánchez terminará en el banquillo.

Y es que todos los casos de corrupción arrojan la misma conclusión: nada de esto habría pasado si Pedro Sánchez no fuese presidente.

Ni el rescate de Plus Ultra, ni las cátedras de su mujer, ni los trasiegos de Ábalos, ni las licencias de hidrocarburos, ni tantas otras cosas.