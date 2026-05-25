Alfonso Rojo repasa lo más chusco de Zapatero: “¡Ni los mafiosos mas depravados usan a sus hijos!”

Todo fuera.

Pues iba leyendo lo que aparecía en España y les juro que, desde aquí, es espantoso.

En la distancia, el espectáculo es dantesco.

El presidente es yerno de un proxeneta. Tiene un hermano que este jueves empieza un juicio porque ni siquiera sabía dónde tenía que trabajar; no tenía puesto de trabajo y, aun así, cobraba. Tiene una mujer que fue cajera porque era la hija del proxeneta en los negocios y que se lo ha llevado crudo. Tiene a dos secretarios de Organización: uno en la cárcel y otro que ha salido de la cárcel y volverá a ella; me refiero a Cerdán. Tiene a su hombre, uno de sus ídolos de campaña, Koldo, también en la cárcel. Tiene a Francina Armengol en capilla. Tiene al ministro canario también en capilla. Y después está lo de Zapatero.

Que les tengo que confesar —lo estaba comentando con nuestro invitado de hoy, Xavier Horcajo— que a mí me parecen inimaginables algunas de las cosas que ha hecho. Ni siquiera los delincuentes más contumaces, los mafiosos más depravados, implican a sus hijos en ciertos asuntos. Es decir, nadie utiliza en la mafia a su hijo más querido para blanquear dinero. Pues Zapatero lo ha hecho.

Ni presunto ni leche.

Todo indica, tal y como van las cosas, que va a ir a prisión, que es donde tiene que estar.

Pero con eso no nos conformamos.

A mí me alegró escuchar a Abascal decir que son una mafia y que deben ir todos a prisión.

Y ahora termino ya, porque les voy a dar paso a nuestros invitados, con un tema que me ha dejado preocupado.

A la vuelta he estado viendo que empiezan a mirar mucho al PNV, como si el PNV se hubiera caído del caballo y se diera cuenta, por fin, de que estos son unos delincuentes y de que esto, agarrándose a una frase que dice «esto no puede durar más allá de 2026», podría llevarles a sumarse a una moción de censura.

Yo no sé lo que hará el PNV, pero si de mí dependiera, yo no iría con el PNV, con esa panda de meapilas peseteros e interesados, ni a cobrar la lotería.