¡La mafia de Sánchez convulsiona por las nuevas pruebas contra el ‘Cartel de la Zeja’!

La mafia de Pedro Sánchez tiembla.

Las últimas evidencias judiciales del caso Plus Ultra han salpicado de lleno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a su círculo más cercano, provocando un auténtico terremoto en el corazón del sanchismo. El llamado ‘Cartel de la Zeja‘ —ese entramado de amigos, asesores y fieles del zapaterismo que han operado como red de influencias— ya no puede ocultar el pánico.

Mientras la Audiencia Nacional investiga al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental en el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, el nerviosismo se palpa en Moncloa y en el entorno cultural y político del PSOE.

Zapatero niega tajantemente haber hecho gestiones, pero los informes de la UDEF y las conversaciones intervenidas apuntan a que él y su círculo habrían sido los principales beneficiarios de la trama.

El término ‘Cartel de la Zeja’ (burla popular a los de la Ceja’, por el gesto característico de intelectuales y artistas progubernamentales) ya no se limita solo al postureo cultural de Almodóvar, Rosa Montero y compañía. En este contexto, señala directamente al círculo íntimo de Zapatero implicado en operaciones irregulares, con el rescate de Plus Ultra como epicentro.

Julio Martínez Martínez, autodenominado «lacayo» o «amigo íntimo» de Zapatero, aparece como pieza clave: presuntamente facilitó contactos en la SEPI y el Gobierno, cobrando comisiones por sus influencias. La UDEF lo sitúa como testaferro que canalizaba fondos hacia Zapatero y sus hijas (a través de sociedades como WHATHEFAV o Análisis Relevante).

Conversaciones intervenidas hablan de «el equipo» de Zapatero, reuniones estratégicas y hasta celebraciones con ostras y champán tras la aprobación del rescate. La investigación apunta a que parte de los fondos públicos pudieron usarse para blanquear capitales vinculados a Venezuela, con conexiones internacionales bajo seguimiento de EE.UU., Suiza y Francia.

Las nuevas pruebas —registros en la oficina de Zapatero, informes policiales que lo señalan como «líder en la sombra» y declaraciones de arrepentidos— han dejado en shock al cartel. Algunos «de la ceja» guardan silencio incómodo, mientras otros redoblan los ataques a la Justicia y a la prensa no afín, acusando de lawfare. El pánico es evidente: ¿cómo defender con ceja arqueada un rescate que la UDEF vincula directamente a comisiones millonarias para el expresidente y su familia?

La mafia de Sánchez ya no solo protege al presente, sino que debe blindar también el pasado de Zapatero. Mientras el Supremo y la Audiencia Nacional avanzan, el ‘Cartel de la Zeja’ convulsiona. Las nuevas evidencias no son solo contra una aerolínea rescatada en pandemia: son contra toda una forma de operar con influencias, amigos y dinero público.

Para hablar de este y otros asuntos, Eurico Campano contará este 25 de mayo de 2026 en ‘La Retaguardia‘ con Sergio Fidalgo, director de ‘ElCatalán.es’ y Carlos García, vicesecretario general del PP en el País Vasco.