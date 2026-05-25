Zapatero a la fuga… ¿Y si se escapa a China o a Venezuela?

Está más pringado que un cochino en la porqueriza.

Pringado hasta las ‘Zejas’.

Y no es el único.

José Luis Rodríguez Zapatero, el pater familias del PSOE sanchista y del «clan de la Zeja», está cada día más acorralado por el fango de la corrupción.

Con cada nueva noticia, cada nuevo dato y cada nueva información que trasciende, el asunto aparenta ser cada vez menos presunto.

Sus nexos con la dictadura chavista y con China, las «consultorías», los mensajes de los miembros de la trama Plus Ultra sobre él, las facturas, el ‘borrado’ de pruebas por parte de la SEPI, la sociedad offshore en Panamá, el crecimiento exponencial de su patrimonio o el del negocio de sus hijas… los indicios son abundantes. Y no dejan de aparecer.

Por todo ello, la Justicia debería considerar que el riesgo de fuga del gurú de Pedro Sánchez es bastante alto, especialmente al tener capital en el extranjero.

Si decidiera darse a la fuga, ¿cuál sería su país de destino: China o Venezuela?

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad junto al periodista Xavier Horcajo en el ‘24×7’ de este lunes, 25 de mayo.