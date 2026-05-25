Felipe González presiona a Sánchez y le grita: ¡Elecciones anticipadas ya!

El historión de Zapatero, que amenaza con ir para adelante y por mucho, ha puesto el tablero patas arriba.
Cómo será la cosa que hasta Felipe González se anima a salir y hablar más claro que nunca (si bien es cierto que sanchista tampoco ha sido): elecciones generales anticipadas ya.
Y de paso les deja un recado al PP: que no se les pase por la cabeza hacer una moción de censura:
Presentar una moción sin garantías puede desmovilizar a los votantes opositores, proporcionar oxígeno al Ejecutivo y dejar al PP atrapado entre las presiones mediáticas y su impotencia numérica. En política, a veces lo peor no es perder una votación; es perder la iniciativa durante semanas.
En ‘La Burbuja’ de este lunes 25 de mayo de la mano además arrancamos con la última hora: las joyas que la UDEF encontró en la caja fuerte del despacho de Zapatero. Tremendo centenar de piezas que dice Gertru que son regalos y de herencia de la mujer. Cuenta El Mundo que:
En total fueron intervenidas un total de 103 piezas, entre las que se encontraban 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, 8 anillos, 8 relojes y otras 20 objetos de lujo.
Todas las joyas estaban en una caja oculta. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizaron una entrada y registro en la oficina del ex presidente del Gobierno el pasado martes 19 de mayo donde se incautaron del botín. Ya saben que el tipejo y su familia se encuentran en investigación por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Una auténtica joya, y nunca mejor dicho, el ex Bambi.