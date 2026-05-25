La dura reflexión de Pérez-Reverte sobre Zapatero antes de su imputación: «Los tontos son los peores»

Siempre certero.

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte ha reflexionado sobre el escándalo de corrupción que salpica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Bueno, para ser más precisos, lo hizo mucho antes de que imputaran al gurú de Pedro Sánchez, durante una entrevista en El hormiguero.

En su conversación con Pablo Motos en el programa de Atresmedia, recordó que el autor de la saga Alatriste ya se había referido a Zapatero como «un tonto que se ha hecho malo».

La conversación no tiene desperdicio:

Pablo Motos: «Has dicho que Zapatero era tonto y se ha hecho malo, pero tú dices que realmente los tontos son más peligrosos que los malos». Arturo Pérez-Reverte: «Absolutamente». Pablo Motos: «Entonces, ¿este es tonto y malo?». Arturo Pérez-Reverte: «¿Quién?». Pablo Motos: «Zapatero». Arturo Pérez-Reverte: «No, ya no es tonto. Ahora es malo».

El corresponsal de guerra incidió en que, en su juventud, creía que los malos eran lo peor, pero que sus experiencias le han hecho cambiar de opinión.

«Cuando empecé a ver guerras y tal, pensaba en los malos que os matan y todo eso. Pero con el tiempo, con la edad, con las lecturas y con las miradas, la vida te afina la lucidez. Entonces te das cuenta de que los tontos son peores. Son los que realmente causan los problemas. Y siempre digo: tú juntas a un malo con mil tontos y tienes mil un malos. Porque la maldad es contagiosa y la estupidez es muy receptiva».

Pérez-Reverte desmontó el discurso que parte de la izquierda ha impulsado desde que se conoció la imputación de Zapatero, presentándolo como un gran estadista y el mejor presidente de la historia.

«Desenterró la Guerra Civil. Era memoria e historia, debates y tal, pero era memoria e historia. Había gente que sacar de las cunetas, evidentemente, pero fue él quien volvió a sacar la Guerra Civil y todo el discurso de nosotros y ellos, buenos y malos, rojos y azules. Todo eso se debe a Zapatero. A este atontado que, por pura simpleza política, sacó fantasmas que había costado muchísimo enterrar».

Ahondó en el asunto revelando cómo trataban la guerra en su familia, algo que considera extensible a cómo lo hicieron la gran mayoría de los españoles tras el conflicto:

«Mi padre hizo la Guerra Civil. Mi abuelo y mis tíos hicieron la Guerra Civil en el bando republicano y la perdieron. Jamás quisieron envenenarnos; procuraron no hablar de política para no contaminarnos. Querían que fuésemos distintos a ellos».

Por eso lanzó su crítica más dura contra Zapatero, al que responsabiliza de revivir el guerracivilismo que, según él, Pedro Sánchez también ha recuperado como herramienta de confrontación política:

«Este tonto perdido devolvió otra vez la confrontación. La guerra entre hermanos volvió a presentarse como una lucha entre el pueblo maravilloso y cuatro militares, cuatro curas y cuatro obispos, y eso es mentira».

Su pregunta sobre los nexos de Zapatero con Venezuela

Pero esas no son las únicas palabras de Pérez-Reverte sobre Zapatero que se han rescatado.

Un tuit suyo de hace casi dos años apuntaba a los vínculos de «la Zeja» con la dictadura chavista: