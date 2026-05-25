Zapatero, atrapado: La SEPI borró documentos del rescate a Plus Ultra tras arrancar la investigación

Otro bombazo.

Y otra roca de grande dimensiones sobre la espalda de un José Luis Rodríguez Zapatero al que le espera un negro futuro judicial.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional acaba de detectar un hecho de enorme gravedad en el marco del caso Plus Ultra: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) habría eliminado o hecho desaparecer documentación clave sobre el seguimiento del rescate millonario concedido a la aerolínea en 2021, justo después de que comenzara la investigación judicial.

Según las pesquisas, los responsables de la empresa pública entregaron a los agentes carpetas vacías de los informes de seguimiento del préstamo de 53 millones de euros anteriores a 2025.

Este hallazgo eleva la tensión en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales.

En marzo de 2021, en plena pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó inyectar 53 millones de euros a Plus Ultra (19 millones en préstamo ordinario y 34 en participativo) alegando su carácter estratégico en las rutas a Latinoamérica. Desde el primer momento, el rescate generó fuertes críticas por las dudas sobre la viabilidad real de la compañía, sus vínculos con Venezuela y el hecho de que no cumpliera todos los requisitos exigidos.

Ahora, la investigación judicial apunta que Zapatero habría ejercido su influencia a través de su entorno más cercano —especialmente su socio Julio Martínez— para que la SEPI diera luz verde a la operación. Audios intervenidos y documentos incautados reflejan cómo los directivos de Plus Ultra confiaban en que «Zapatero hable con alguien de la SEPI» para desatascar el expediente.

La UDEF constata que, tras el inicio de las diligencias, parte de la documentación interna de la SEPI relativa al control y seguimiento del préstamo ha desaparecido. Este hecho es especialmente sensible porque el juez Calama cuestiona abiertamente la legalidad del rescate: Plus Ultra estaba en causa de disolución, presentaba graves problemas de liquidez y no reunía las condiciones exigidas para recibir fondos públicos.

Fuentes de la investigación consultadas por el diario ‘ABC’ señalan que esta ausencia de documentos «no puede ser casual» y apuntan a un posible intento de borrar huellas sobre cómo se tramitó y controló (o no se controló) el dinero público.

El expresidente ha sido imputado y deberá declarar el 2 de junio de 2026 en la Audiencia Nacional. Zapatero niega tajantemente haber realizado ninguna gestión ante la Administración para favorecer el rescate.

Mientras tanto, el caso sigue abierto y crece en intensidad. La SEPI, por su parte, defiende que el rescate fue «legal y transparente», pero la falta de documentación clave complica su defensa ante el juez.

El escándalo Plus Ultra, que comenzó como una polémica por un rescate controvertido durante la pandemia, se ha convertido en una de las mayores amenazas judiciales para el expresidente Zapatero y en un foco de enorme presión para el actual Gobierno.