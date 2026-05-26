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El cuento que aterroriza a Sánchez: El tesoro de Ali ZP y los 40 ladrones del PSOE

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Cada día nos enteramos de un nuevo episodio del cuento que más terror provoca en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: El tesoro de Ali ZP y los 40 ladrones del PSOE.

La historia va de un señor de «gran talante» que, tras gobernar durante ocho años, logró convencer a muchos de que fue un gran estadista pese a tensar el país por conveniencia para ganar unas elecciones, revivir el guerracivilismo o abrirle la puerta a los hombres de negro por su pésima gestión, entre otras grandes obras.

A su salida del poder, se dedicó a «luchar por la paz» en países gobernados por dictaduras. El detalle es que esos regímenes eran afines ideológicamente. Así que esa paz era para sus amigos y aliados, como Delcy y Jorge Rodríguez, y no para los oprimidos.

Ahora, para sorpresa de muchos «espabilados» que no quisieron escuchar las denuncias y advertencias de ciudadanos de esos países a los que ZP iba a «mediar» o a «velar por la transparencia», se ha caído la máscara de ese señor que hasta tenía apodo —la «Zeja»— y que no era más que un ídolo con pies de barro.

El último capítulo nos ha revelado la existencia de un tesoro en joyas guardado en una caja fuerte que, además de sorprender a los agentes que investigaban el caso, ha dejado sin argumentos a una izquierda y extrema izquierda políticas y mediáticas que ya no pueden contorsionarse más para sostener a un Gobierno que está hasta «las Zejas» de corrupción en el Ejecutivo, en el partido y en el círculo íntimo de Pedro Sánchez.

El 2 de junio, Zapatero tendrá que sentarse en el banquillo. Y aunque seguramente contará un «cuento chino», podría salir imputado.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 26 de mayo, junto a la comunicadora Alicia Bódalo.

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