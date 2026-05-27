¡Bombazo! La UCO entra en Ferraz en busca de pruebas de la financiación ilegal del PSOE

Otro torpedo en plena línea de flotación del PSOE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó a primera hora de la mañana de este 27 de mayo de 2026 en la sede de Ferraz ante las sospechas de la existencia de una red de financiación ilegal en el partido.

Los agentes están registrando despachos y oficinas de la sede central del partido, según confirmaron a El Confidencial fuentes próximas al caso. Además, la UCO tiene orden de inspeccionar distintos inmuebles repartidos por la geografía peninsular que pertenecen a altos cargos del PSOE involucrados en esta trama.

El dispositivo, que puede prolongarse a lo largo de toda la jornada, fue acordado por la Audiencia Nacional y contó con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción.

🚨 ÚLTIMA HORA CASO PSOE 🥀 La UCO accede a todos los centros de operaciones ilegales de la organización criminal PSOE. 👉🏼 Sede de FERRAZ.

👉🏼 Ministerio de Transportes y Dirección General de Carreteras.https://t.co/whQfVO7OAb pic.twitter.com/CzLsonrOes — HazteOir.org (@hazteoir) May 27, 2026

Las pesquisas apuntan a la existencia de una operativa sostenida en el tiempo que permitió la inyección de fondos opacos en la contabilidad del PSOE.

El sistema, siempre según los indicios, se confeccionó para esquivar en todo momento el control del Tribunal de Cuentas.

🚨 La UCO entra en la sede del PSOE de Ferraz por una trama de financiación ilegal.#CorrupcionPSOE

https://t.co/3hyok8EkjT — Jusapol Madrid (@jusapolmadrid) May 27, 2026

De las indagaciones de la UCO también se desprende que miembros de la cúpula de la formación de la calle Ferraz habrían participado en la ocultación de dinero de origen ilegal.

Por tanto, se infiere que la formación de Pedro Sánchez habría concurrido a diferentes procesos electorales con más presupuesto del que declaró oficialmente. Los investigadores de la UCO buscan documentos, archivos y otros materiales relacionados con esta supuesta caja B.

Reacciones

El principal partido en la oposición, el PP, a través de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó de manera contundente:

La situación es agónica. El ambiente es irrespirable. Los socios deben decir que esto se acabó. Espero que cambien sus planes porque esto apesta.

Cayetana Álvarez de Toledo, recordó que ahora, hace justo 8 años, el PSOE lanzó una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, por hechos menores.

La parlamentaria en el Congreso de los Diputados alegó que, por el mismo silogismo, ahora toca reaccionar ante este nuevo escándalo que tiene como protagonista al partido de Pedro Sánchez:

Hace exactamente 8 años, Sánchez llegó al Gobierno con una moción contra la corrupción. En este instante, la UCO registra Ferraz contra la financiación ilegal del PSOE. Nunca les importó la regeneración. Solo querían el poder. El poder para robar.https://t.co/kPPjVQzzHU — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 27, 2026

Pablo Cambronero, exdiputado de Ciudadanos, también se pronunció sobre el particular: