¡La Guardia Civil revienta Ferraz! ¡Hay que desarticular la banda criminal PSOE!

¡Boom en Ferraz!

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha irrumpido esta mañana en la sede nacional del PSOE.

No es un simple trámite: los agentes acuden por orden judicial para requerir documentación clave sobre la presunta financiación irregular del partido.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dirige esta pieza secreta del ‘caso Leire-SEPI‘, donde se investiga una supuesta trama corrupta dedicada a cobrar comisiones ilegales a cambio de influencias en operaciones millonarias entre 2021 y 2023. Los investigadores tienen autorización para proceder a un registro completo e incautaciones si el PSOE no facilita la información requerida.

Según las informaciones, los agentes también estarían actuando en otros inmuebles relacionados con la formación, como sedes vinculadas a la Fundación Pablo Iglesias y despachos de altos cargos, entre ellos entornos cercanos a figuras como Gaspar Zarrías, salpicado por las conversaciones con la conocida ‘fontanera’ Leire Díez.

Leire Díez, Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) y el constructor Antxon Alonso figuran entre los investigados por amaños en operaciones que superarían los 132 millones de euros, incluyendo influencias en rescates públicos como el de Tubos Reunidos. Un auténtico escándalo que llega hasta las mismísimas entrañas del partido de Pedro Sánchez.

Ya no son casos aislados. Tras el caso Koldo, Ábalos, Cerdán y las mordidas en Transportes, ahora la Justicia pone el foco directamente en la financiación del PSOE. Pagos en metálico, comisiones opacas, influencias en la SEPI y un sistema que, según los informes policiales, huele a organización criminal.

Mientras Pedro Sánchez posa de estadista y viaja al Vaticano, la Guardia Civil hace el trabajo sucio que los españoles decentes llevamos años exigiendo: llegar hasta el final sin miramientos.

Para hablar de este y otros asuntos estarán con Eurico Campano este 27 de mayo de 2026 en ‘La Retaguardia’, Eduardo García Serrano, escritor y periodista y Pedro Lasuén, periodista y escritor.