Soraya Rodríguez revienta al inmoral Pedro Sánchez: «Del manual de la resistencia al de la indigencia política»

La exportavoz socialista Soraya Rodríguez ha criticado con dureza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su silencio ante la corrupción que carcome a su Ejecutivo, nada más conocerse la megaoperación de la UCO que ha incluido el registro de la sede los socialistas en Ferraz y las casas del exsecretario de Organización Santos Cerdán y del exsenador Gaspar Zarrías.

En El programa de Ana Rosa, una de las primeras antisanchistas —que incluso abandonó la formación por sus posturas— ha afeado que el jefe del Ejecutivo lleve una semana sin pronunciarse sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Incide en que, para muchos militantes, la sensación es que «no hay nadie al volante».

«Hoy igual se han levantado por la mañana muchísimos militantes socialistas, en fin, votantes, gente progresista que aún tiene alguna esperanza de encontrar alguna salida a esto, y de repente ven que la UCO entra en la sede del PSOE, que se van a registrar otras casas de dirigentes, según las noticias que tenemos, y hay como una distopía, como que Moncloa y el partido viven una realidad alternativa. El presidente está en Roma viendo al Papa. Es decir, esta sensación de que nadie está al frente».

En este sentido, ha atizado al líder socialista por ‘huir’ al Vaticano —pese a sus reiterados desplantes a los católicos— y dejar a su vicepresidente hacerse cargo de un problema que le supera:

«Hoy, ver una sesión de control en el Congreso después de que, en una semana, el presidente del Gobierno no haya hecho una sola declaración en torno a la imputación del expresidente del Gobierno y dejar a este hombre, con todos mis respetos, a Carlos Cuerpo, hacerse cargo de esta crisis política es realmente increíble».

Ante la situación política que atraviesa el país, estima que Sánchez se encuentra escribiendo un Manual de indigencia política, haciendo referencia al libro de memorias del presidente.

«Hay que tener en cuenta que un Gobierno en estado vegetativo, como es el que está ahora, no puede gobernar. Agónico, con una extrema debilidad que más que… Es decir, Pedro escribió el Manual de resistencia y está escribiendo día a día el manual de la indigencia política».

Tampoco ha dejado fuera a los socios del Ejecutivo, que le siguen sosteniendo pese a todos los escándalos de corrupción, pero que niegan cualquier salida.

Se muestra muy clara e incide en que, pese a los llamamientos del PP a que rompan públicamente, no lo van a hacer porque todo esto «es muy positivo para algunos socios».