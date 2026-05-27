La UCO entra con lanzallamas en la sede del PSOE: Ni el Papa salvará a Sánchez

La audiencia con el Papa León XIV se le atragantó.

En una operación que ya se antoja como el principio del fin para la era Sánchez, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han irrumpido este miércoles en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, con una determinación que no deja margen para la ambigüedad.

Ni cortapisas políticas, ni escudos institucionales, ni invocaciones a la estabilidad. La Justicia ha entrado a saco en el corazón del partido que gobierna España.

Según las primeras informaciones, los agentes actúan por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de una pieza separada del caso Leire, centrada en la presunta financiación irregular del PSOE. Los investigadores buscan documentación que podría revelar una auténtica “caja B” del partido, con conexiones a adjudicaciones sospechosas y movimientos financieros opacos. No se trata de un mero trámite: los agentes están autorizados a registrar si el PSOE no entrega voluntariamente lo requerido.

La imagen de la UCO en Ferraz es demoledora. No es la primera vez que la sede socialista huele a escándalo, pero sí una de las más graves en democracia. La operación se enmarca en una cascada de investigaciones que salpican directamente al núcleo duro del sanchismo.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan que la UCO no va de farol. Los lanzallamas del titular no son una exageración periodística: los agentes buscan pruebas contundentes que podrían demostrar una trama sistémica de financiación ilegal que habría sustentado al PSOE durante años. Y en el centro de todo, Pedro Sánchez, que hasta ahora había intentado desmarcarse con esa mezcla de victimismo y contraataque que tan bien domina.

Pero esta vez el fuego llega demasiado cerca. Ni siquiera el apoyo de sus socios de investidura (que ya empiezan a oler sangre) ni las bendiciones externas parecen suficientes. Ni el Santo Padre salvará a Sánchez. Y es que ni llamados a la unidad ni comparecencias dramáticas en Moncloa ni maniobras de distracción van a apagar este incendio.