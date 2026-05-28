El hermano músico en el banquillo, Begoña calienta y Pedro Sánchez, en camino

Al paso que va, cualquier persona que haya saludado a Pedro Sánchez terminará imputada.

Y es que el ‘mal ojo’ para juzgar el carácter de los demás ya no sirve de excusa para intentar reducir la corrupción a unas simples «manzanas podridas» dentro del PSOE.

Lo que ha trascendido en los últimos meses es una gran trama de casos superpuestos de corrupción y de manejos mafiosos dentro de la Administración pública, en los que están implicados desde hombres de confianza y personas muy cercanas a Sánchez, como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, hasta hermanos, esposas, empresarios, abogados, secretarias y hasta ‘fontaneros’.

Ya es más que obvio que Pedro Sánchez llegó a Moncloa para abusar y disfrutar de las mieles del poder. Las redes de corrupción que tienen hasta las ‘Zejas’ comenzaron a tejerse en los albores del sanchismo: desde las irregularidades en las primarias del PSOE en 2014 y, especialmente, durante su recorrido para retomar el poder dentro del partido tras ser expulsado de forma indirecta por su intento de pucherazo en el Comité Federal de 2016.

Pero es que la sorpresa es que la gente se sorprenda de que Sánchez, que fue capaz de intentar robar una votación pública de forma descarada y delante de los propios socialistas, haya terminado siendo el presidente de la corrupción.

Muchos dicen que al marido de Begoña le obsesiona pasar a la historia.

Pues ya debería saber que lo ha conseguido.

Es el primer presidente cuyo fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado. Y nada más y nada menos que por impulsar una operación política contra un rival, en este caso Isabel Díaz Ayuso.

Ahora es el primer mandatario en ejercicio que tendrá a un familiar directo sentado en un juicio por un presunto enchufe en la Diputación de Badajoz.

Y después será el turno de su mujer, Begoña Gómez. Y no por los saunas de su padre, sino por las presuntas irregularidades que habría cometido en sus negocios, que, por pura casualidad —no vaya usted a pensar mal—, crecieron de forma exponencial una vez que su marido entró en Moncloa.

Pero, así como todos los caminos llevan a Roma, todos los imputados conducen a Sánchez.

Y el líder del PSOE va en camino.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 28 de mayo, junto al diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Ismael Sirio López.