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¡El PNV rompe la legislatura: Elecciones pronto!

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La legislatura es insostenible y ya no es solo el PSOE el que corre el riesgo de desaparecer debido a la corrupción de todos los que rodean a Pedro Sánchez. Si para Sumar, Bildu, ERC y Podemos es suicida seguir apoyando al presidente del Gobierno, lo del PNV —y Junts— resulta inexplicable. Los vascos fueron fundamentales para que Sánchez tumbara a Rajoy, utilizando la corrupción del PP en Madrid y Valencia como excusa, ya que el líder «tenía que saber» lo que ocurría en su partido.

Si por un caso así cayó el presidente, ¿cómo es posible que los vascos sigan manteniendo a Sánchez?

En La Burbuja de este jueves, 28 de mayo, Josué Cárdenas analiza este y otros asuntos junto al politólogo Pablo Moro y el Emperador de Playaria, Solriente.

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