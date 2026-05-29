Balbás deja boquiabierto a Rojo con lo que suelta contra el «maléfico» Zapatero

José Luis Balbás (Villamediana, Palencia, 1958) es economista, auditor, miembro del ROAC, empresario, consultor internacional de mercados y miembro del Consejo General de España. También fue miembro del PSOE hasta 2003.
Vuelve este viernes, 29 de mayo, a sentarse con Alfonso Rojo en Tiempo de hablar para analizar los últimos escándalos de corrupción que salpican a Pedro Sánchez y a Ferraz: el caso Zapatero y el de las cloacas del PSOE.
En el plató de Periodista Digital ha recordado desde el ascenso del expresidente hasta su caída en desgracia con el actual jefe del Ejecutivo. Además, ha ofrecido sus perspectivas para el futuro tanto de la formación política de izquierdas como del país.
Un programa imperdible en el que Balbás ha dejado frases interesantes como:
«Zapatero era una cosa que andaba por ahí; terminó ascendiendo gracias a una jugada de Rubalcaba contra Borrell»
«Nosotros hubiésemos preferido poner a Bono antes que a Zapatero»
«Zapatero es un tipo maléfico, un mentiroso compulsivo que nos engañó a todos»
«Zapatero no es el mentor de Sánchez»
«Zapatero es un gafe; la izquierda ha vendido una imagen falsa»
«Zapatero era uno de los mayores enemigos de Sánchez, hasta que volvió a ser secretario general del PSOE y se convirtió en un pelota»
«Zapatero siempre estuvo en contra de Sánchez, confabuló en su contra en las primarias»
«Zapatero dio el salto de bando con lo de Plus Ultra»
«Había una pelea por el poder tremenda entre Ábalos y Zapatero»
«Zapatero no tenía prestigio para el PSOE, solo entre sus amiguetes»
«ZP ha hecho muchos negocios con el PSOE; incluso Estados Unidos lo está investigando»
«Zapatero terminará en el banquillo»
«Hay parte del Gobierno que está directamente en contra de España»
«Sánchez le dio todo ese poder a Ábalos como agradecimiento por rescatar su carrera política»
«El PSOE terminará muy mal»
«No podemos seguir teniendo un Gobierno que está en contra de la justicia, de los medios y de la independencia institucional»
«Al PSOE no lo va a votar nadie porque están destruyendo España»
«Hay que hacer una moción de censura urgente; España no aguanta otro año así»
«Hay personas que aparecen en los medios que no son periodistas, son gentuza»
«Zapatero tendría que estar ya en la cárcel; ha hecho mucho daño a España»