Balbás deja boquiabierto a Rojo con lo que suelta contra el «maléfico» Zapatero

José Luis Balbás (Villamediana, Palencia, 1958) es economista, auditor, miembro del ROAC, empresario, consultor internacional de mercados y miembro del Consejo General de España. También fue miembro del PSOE hasta 2003.

Vuelve este viernes, 29 de mayo, a sentarse con Alfonso Rojo en Tiempo de hablar para analizar los últimos escándalos de corrupción que salpican a Pedro Sánchez y a Ferraz: el caso Zapatero y el de las cloacas del PSOE.

En el plató de Periodista Digital ha recordado desde el ascenso del expresidente hasta su caída en desgracia con el actual jefe del Ejecutivo. Además, ha ofrecido sus perspectivas para el futuro tanto de la formación política de izquierdas como del país.

Un programa imperdible en el que Balbás ha dejado frases interesantes como: