¡Hasta la groupie de la izquierda raja de lo lindo! Ana Pastor se descojona del «explotador» Pablo Iglesias

Bofetón tremendo de Ana Pastor al «explotador» Pablo Iglesias.

El fundador de Podemos y Canal Red ha sido denunciado por una extrabajadora del medio que afirma que no recibió remuneración por horas extra y que el proyecto le debe dinero.

Además, un documental recoge diversos testimonios sobre los abusos y miserias que han sufrido empleados tanto del partido comunista como de su aparato mediático.

El Marqués de Galapagar se encuentra ahora bajo la lupa porque ha trascendido su faceta como auténtico explotador, con actitudes más propias de un capitalista de finales del siglo XIX que del revolucionario comunista que afirma ser, aunque nunca ha tenido un callo de trabajar.

El testimonio de una extrabajadora de Canal Red lo refleja perfectamente: «Nos obligaba a hacer programas sobre empresarios que no pagan horas extras cuando nos debía mil horas extras».

Es todo cosa de “Sergio Gregori y su entorno” y por eso se ha esfumado el 80% (o más) de la plantilla original de trabajadores de Canal Red.

Es todo cosa de Sergio Gregori y por eso ha habido muchas (muchas) dimisiones y unas cuantas bajas laborales después de la baja de Sergio.… https://t.co/AOIoNkjxTb — Ayme 🇵🇸 (@_ayme) May 26, 2026

Sergio Gregori, que era la mano derecha de Iglesias en Canal Red y terminó demandando a la empresa por acoso laboral, desvela una anécdota que pone los pelos de punta: «Si usted fuera un buen abogado, le recomendaría a su cliente que cesase todas las acciones contra la empresa porque, si no, le voy a destrozar la vida».

Además, los navajazos entre podemitas y expodemitas no han tardado en llegar, como demuestra el enfrentamiento entre el excandidato Roberto Sotomayor y el influencer SXTrece.

Todo esto no ha pasado desapercibido para la groupie de izquierdas Ana Pastor, que, después de que se conociera el asunto, se ha descojonado de Iglesias dejando entrever que sus participaciones en su medio y en TVE no son suficientes, sino que también quiere salir en laSexta:

«Ay, que el líder de la #HizquierdaBerdadera, el empresario al que le han dedicado un documental muy bonico sus extrabajadores, el de AZOTAR HASTA SANGRAR, quiere venir a ObjetivoLaSexta como Alvise».