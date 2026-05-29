Navajazos entre podemitas por el documental que expone los abusos y explotación de Pablo Iglesias

Poco a poco se caen las máscaras de los guías espirituales de la izquierda y la extrema izquierda.

Si ayer era el turno del gurú de Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero con sus presuntos chanchullos, hoy le toca a Pablo Iglesias demostrar que todos esos que presumen de superioridad moral son los más hipócritas y peligrosos de todos.

El Marqués de Galapagar se encuentra ahora bajo la lupa porque ha trascendido su faceta como auténtico explotador, con actitudes más propias de un capitalista de finales del siglo XIX que del revolucionario comunista que afirma ser, aunque nunca ha tenido un callo de trabajar.

Así lo retrata Romper el bloque, documental que expone las miserias y los presuntos acosos laborales que sufrieron diversas personas que trabajaron en Podemos y en Canal Red.

Las entrevistas reflejan la hipocresía tanto del partido como del aparato mediático fundado por Iglesias.

El testimonio de una extrabajadora de Canal Red lo refleja perfectamente: «Nos obligaba a hacer programas sobre empresarios que no pagan horas extras cuando nos debía mil horas extras».

La mujer interpuso una denuncia contra el empresario capitalista señalando impagos de horas extraordinarias, malas condiciones laborales y falta de reconocimiento profesional dentro del medio que luego se autoproclama portavoz de los obreros.

La cosa tiene miga. Según detalla el abogado Fran Suárez, la mujer no era la única en sufrir explotación. Y pasaba también en el partido. «Me voy dando cuenta de que hay un montón de sentencias que declaran que Podemos vulnera derechos fundamentales», desveló.

Es todo cosa de “Sergio Gregori y su entorno” y por eso se ha esfumado el 80% (o más) de la plantilla original de trabajadores de Canal Red.

Es todo cosa de Sergio Gregori y por eso ha habido muchas (muchas) dimisiones y unas cuantas bajas laborales después de la baja de Sergio.… https://t.co/AOIoNkjxTb — Ayme 🇵🇸 (@_ayme) May 26, 2026

Sergio Gregori, que era la mano derecha de Iglesias en Canal Red y terminó demandando a la empresa por acoso laboral, desvela una anécdota que pone los pelos de punta: «Si usted fuera un buen abogado, le recomendaría a su cliente que cesase todas las acciones contra la empresa porque, si no, le voy a destrozar la vida».

El efecto de este documental ya se empieza a sentir y los navajazos entre podemitas y expodemitas no han tardado en llegar. Seguramente empezarán a sacar sus miserias. Y es para coger palomitas.

En las redes sociales, Roberto Sotomayor, candidato a la alcaldía de Madrid por la formación de Iglesias en las elecciones de 2023, afirmó que todo era cierto:

«Lo que se cuenta en este documental es un modus operandi que no solo sucedía en Canal Red, sino que algunos sufrimos en Podemos. Venden como «compañeros» a cooperadores necesarios para el bullying. Los mismos nombres propios, y algunos más, que ejercían de comisarios políticos de puertas para dentro: tenían sus grupos, te señalaban internamente y desplegaban toda su artillería en RRSS y en las asambleas para que te largaras o te callaras. Esos mismos que te acosaban eran recompensados con un carguito para vivir del cuento sin hacer lo importante: política».

Esto no sentó bien al influencer y militante de Podemos SXTrece:

«El corredor del laberinto, perdón, Roberto Sotomayor, junto con Jesús, le hicieron la vida imposible a mucha gente en Podemos. Gente que lloró y sufrió problemas psicológicos por culpa de estos dos. Básicamente, lo que cuenta aquí es lo que hacían Jesús y él. El día que salga todo lo de Roberto, vais a alucinar».