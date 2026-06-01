La corrupción de Sánchez impulsa a PP y VOX por encima de los 200 escaños aunque el PSOE no cae de los 100

Café amargo para Pedro Sánchez.

Ni con toneladas de azúcar se le habrá podido endulzar el brebaje mañanero al inquilino de La Moncloa al ver el cholón de encuestas que este 1 de junio de 2026 llevaron varios periódicos de papel y digitales.

La ola de escándalos que sacude al PSOE en las últimas semanas –con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y el registro de la UCO en la sede de Ferraz por la presunta trama de cloacas para boicotear investigaciones judiciales– se traduce ya en un claro castigo electoral.

Cuatro encuestas publicadas este 1 de junio de 2026 confirman que la suma de PP y VOX supera con solvencia la mayoría absoluta de 176 escaños y podría gobernar en solitario, mientras Pedro Sánchez resiste en torno a los 100-107 diputados gracias al colapso de sus socios a la izquierda.

Según el barómetro de GAD3 para ‘ABC‘:

#España 🇪🇸 – encuesta GAD3 (31 may): «La ola de escándalos del PSOE impulsa a PP y Vox a 201 escaños» 💧 PP: 33,1% (141)

🌹 PSOE: 26,8% (107)

🥦 Vox: 17,1% (60)

🌷 Sumar: 5,9% (7) 🎯 PollCheck: 7,7/10 👇https://t.co/JUqIrf0Tm4 pic.twitter.com/FnX6SeVbPY — EM-electomania.es (@electo_mania) May 31, 2026

El tracking de SocioMétrica para ‘El Español‘ refuerza esta tendencia y la agudiza:

También ‘El Debate‘ y ‘La Razón‘ publican sondeos que van en la misma línea:

El impacto de los escándalos es directo y se palpa en los pasillos del Congreso de los Diputados. La imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz generó un terremoto interno.

Los socios del Gobierno Sánchez exigen explicaciones públicas, se habla abiertamente de moción de censura y muchos socialistas no ocultan su preocupación ante un posible adelanto electoral.

Casi medio millón de votantes del PSOE de 2023 se habrían pasado ya al PP, según los datos de intención de voto de ‘El Español’. El electorado percibe que los problemas de corrupción ya no son casos aislados, sino que tocan el núcleo del partido y del propio Gobierno.

¿Qué significa este escenario?

Para la derecha indicaría que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal tendrían un camino despejado para formar gobierno sin concesiones a nacionalistas. 201-208 escaños dan estabilidad y margen para revertir muchas de las políticas de la legislatura actual.

Para Sánchez, en cambio, implica tener una resistencia numérica pero aislamiento político creciente. Su bloque pierde fuelle y depende cada vez más de un Sumar y Podemos en caída libre.

Para España, el escenario es más que evidente, los sondeos dibujan un cambio de ciclo político claro. La fatiga por la inestabilidad, los pactos con independentistas y la sucesión de casos judiciales están moviendo el tablero hacia la derecha.