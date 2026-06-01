Ábalos condenado y Sánchez tiembla porque va a cantar como un jilguero

Cada semana es un infierno para Pedro Sánchez.

Ya no hay semana horribilis, sino años horribilis, tanto para el marido de Begoña como para los españoles que lo sufrimos. Y este inicio de mes se antoja muy caliente para el líder del PSOE, no solo porque su hermanísimo, David Sánchez, tenga que sentarse en el banquillo, al igual que su mujer, Begoña Gómez, y su gurú, José Luis Rodríguez Zapatero, por distintas causas, pero todas con un mismo hilo conductor: la corrupción y sus distintas formas.

Sin embargo, esta semana llega un suceso que puede marcar la caída del jefe del Ejecutivo: la sentencia a Ábalos, Koldo y Aldama por el llamado «caso mascarillas», una de las múltiples derivadas de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para el exministro de Transportes, mientras que su exasesor se enfrenta a hasta 19 años y medio. Por su parte, el empresario podría llevarse «solo» siete años de cárcel por su colaboración. Y es que, pese a su participación en los chanchullos, su colaboración con la justicia ha sido fundamental para la caída de múltiples actores y para la exposición del lodo de Ferraz y de las múltiples tramas superpuestas.

Una sentencia con semejante pena para Ábalos hace temblar a Pedro Sánchez.

Y es que podría impulsar a quien fuera su mano derecha a colaborar con la justicia para intentar rebajar su condena. En especial porque no es la única causa en la que está inmerso. Y eso solo significaría aportar pruebas de que hay más miembros de la cúpula sanchista que se han beneficiado de los chanchullos.

Pero hay otra derivada. Una condena con una pena reducida para Aldama podría animar a Julito Martínez, el «Aldama» de la trama Zapatero, a cantar como un jilguero. Martínez está en el ojo del huracán por el caso Plus Ultra. Y eso también pone de los nervios al presidente del Gobierno.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este lunes, 1 de junio, junto al subinspector de la Policía Nacional Alfredo Perdiguero.