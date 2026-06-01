Bertrand Ndongo vuelve al Congreso gracias a VOX… pero Armengol les cierra el paso

‘La Burbuja’ de este lunes 1 de junio es una cosa loquísima.

Con toda la que hay liada con Zapatero mega imputado por sus chanchullos internacionales, con el hermanísimo músico maleto de Sánchez declarando en juicio, con las encuestas que matan y rematan a los socialistas y con la sombra de una moción de censura en cualquier momento…

Pero los diputados de la izquierda en el Congreso andan más preocupados de los reporteros Bertrand Ndongo y Vito Quiles. Sí, como lo oyen.

En esta jornada de primero de junio se iba a celebrar en el Congreso un acto promocionado por VOX con la libertad de expresión como materia elegida.

Asimismo, estos protagonistas, Vito Quiles y Bertrand Ndongo, tras haber sido expulsados del Congreso, eran invitados por el Grupo Parlamentario de Santiago Abascal. Pero se han encontrado con una negativa de la Cámara a permitirles el paso. Se ve que Armengol y sus compinches estaban completamente pendientes de ello, mucho más que cuando sus compañeros mangaban a manos llenas en cualquiera de los casos que hay judicializados en el entorno del PSOE.

Una vergüenza que traerá cola.