18.000 euros al mes: el premio de Moncloa al experto que avaló el rescate de Plus Ultra

Es de bien nacidos el ser agradecidos.

Y el Gobierno de Pedro Sánchez lo llevó hasta el extremo ese aserto.

La Moncloa no solo aprobó en marzo de 2021 la inyección de 53 millones de euros públicos a Plus Ultra, una de las operaciones más controvertidas de la pandemia, sino que meses más tarde premió con un jugoso puesto europeo al funcionario clave que avaló técnicamente esa operación.

Según publica en exclusiva ‘Vozpópuli‘, Raúl Medina pasó de dirigir la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) —donde su departamento emitió informes favorables al rescate— a convertirse en director general de Eurocontrol, la organización europea para la seguridad de la navegación aérea. Un cargo con un sueldo aproximado de 18.000 euros al mes, muy por encima de las retribuciones de la mayoría de altos cargos españoles.

Plus Ultra era en aquel momento una aerolínea menor, con una cuota de mercado testimonial en España (alrededor del 0,003-0,004% del tráfico aéreo) y fuertemente vinculada a rutas con Venezuela. Pese a ello, el Consejo de Ministros la consideró «estratégica» y le concedió una ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la SEPI.

El expediente contó con informes técnicos de varios organismos, entre ellos la Dirección General de Aviación Civil que dirigía Raúl Medina. Su aval fue uno de los elementos clave para justificar la operación frente a las críticas de la oposición, que ya entonces denunciaba trato de favor y falta de justificación económica.

Cinco años después, el caso Plus Ultra sigue generando titulares. La Audiencia Nacional investiga posibles irregularidades, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero imputado. Parte de los fondos públicos habrían seguido un complejo rastro internacional, según los informes policiales.

El ‘premio’ europeo

La promoción de Medina se produjo unos meses después del rescate. Su llegada a Eurocontrol —organismo con sede en Bruselas y gran influencia en la política aérea europea— representa un salto cualitativo notable en su carrera, tanto en responsabilidad como, sobre todo, en retribución.

Fuentes del sector aeronáutico destacaron que este tipo de nombramientos suelen contar con el respaldo activo del Gobierno español, que ejerce influencia en las instituciones europeas para colocar a sus perfiles afines.

Mientras tanto, los contribuyentes españoles siguen asumiendo el coste de un rescate cuya devolución ha tenido que ser renegociada en varias ocasiones por las dificultades financieras de la compañía.