Los jueces se hartan de Sánchez y condenan en bloque sus maniobras para controlar la justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dicho basta a las presiones de Moncloa y Ferraz.

El único recurso que les queda a Pedro Sánchez y sus acólitos es enarbolar teorías de la conspiración ante la evidencia de que son un Gobierno corrupto y de que desde el PSOE se han establecido cloacas y acciones «marrulleras» de verdad.

Al verse acorralados, los socialistas se han dedicado a repetir «lawfare» y a decir, con rodeos, que los jueces prevarican. Claro, los jueces que instruyen, juzgan —y condenan— las causas que señalan a miembros del PSOE y del Gobierno de Sánchez.

Los que juzgan la Kitchen o los que sentenciaron las causas del PP, por lo que sea, esos no. Es curioso ver las vueltas que tienen que dar para señalar a magistrados que han condenado a dirigentes populares y que ahora les toca instruir y juzgar causas que afectan a los socialistas.

Y los jueces han dicho basta.

El CGPJ ha emitido un comunicado en el que expresa su preocupación por las «manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. Contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho».

Recuerdan que el Estado de derecho es un pilar fundamental de la democracia y que insultar a los jueces —que no criticarlos— atenta directamente contra los valores democráticos.

Insisten en que el respeto «no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de derecho y de las libertades del ciudadano».

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este martes, 2 de junio, junto al subdirector de Vozpópuli, Isaac Blasco.