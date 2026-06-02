La mafia socialista activó la IA para fabricar pruebas falsas contra la juez del hermano de Sánchez

La cloaca del PSOE no se detiene ante nada.

Tras meses de espionaje y seguimiento sin encontrar absolutamente nada con lo que desprestigiar a la magistrada, los fontaneros del partido han recurrido a la Inteligencia Artificial para crear imágenes falsas con el objetivo de destruir la credibilidad de la juez que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Según la información a la que ha tenido acceso el periodista Alejandro Entrambasaguas (‘El Debate’), la operación de descrédito contra la jueza Beatriz Biedma alcanzó un nuevo nivel de sordidez cuando los integrantes de esta estructura paralela comprobaron que no existía ningún elemento real susceptible de ser utilizado contra ella.

La imagen fabricada con IA, de carácter claramente íntimo y degradante, muestra a la magistrada junto a un hombre condenado por violencia de género, con detalles añadidos de forma deliberada para maximizar el daño a su imagen y reputación. El objetivo era evidente: dinamitar la instrucción del caso que afecta directamente al ‘hermanísimo’ y, por extensión, al propio Pedro Sánchez.

Esta nueva maniobra se enmarca dentro de la trama de las cloacas del PSOE que ya investiga la Audiencia Nacional. Los mismos ‘fontaneros’ que viajaron a Badajoz bajo identidades falsas para obtener información sobre la jueza ahora han pasado a la fabricación directa de pruebas falsas mediante inteligencia artificial.

Esta es la foto falsa que las cloacas de Ferraz crearon para hundir la reputación de la jueza Beatriz Biedma por investigar a David Sánchez. Condones usados por el suelo y abrazando a un hombre que no era su marido. Repugnante. pic.twitter.com/jsFIF2iUkQ — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) June 1, 2026

Estos son Luis José Sáenz de Tejada y Joaquín Parra Páez. Dos hombres a los que la cloaca de Ferraz habría intentado utilizar para destrozar a Beatriz Biedma, la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez. Sáenz de Tejada, exjuez expulsado de la carrera judicial tras ser… pic.twitter.com/rHFeNznB79 — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) May 31, 2026

Detrás de todo este proceso estaba, nada más y nada menos, que Leire Díez, la famosa fontanera de Ferraz.

Aunque la persona que coordinaba la ofensiva contra Biedma era Luis José Sáenz de Tejada, un juez expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género contra su entonces esposa. Una de las personas que reportaba a ese entramado era Javier U., también condenado por violencia de género, que se encargó de fabricar y difundir contenido manipulado utilizando inteligencia artificial.

De hecho no tuvo ningún tipo de reparo en salir posando junto a una imagen falsa de la propia Beatriz Biedma.

En la fotografía difudida aparecen ambos en un campo apoyados sobre un coche rojo antiguo mientras la magistrada aparece abrazándolo en actitud cariñosa con la cabeza apoyada sobre su pecho. En el suelo pueden apreciarse varios envases de preservativos abiertos y esparcidos entre la hierba.

La hipocresía de Pedro Sánchez respecto al uso de la IA

Curiosamente, en las últimas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vino alertando de los peligros que entrañaba el mal uso de la Inteligencia Artificial.

Hay cuatro declaraciones en las que lanzó un aviso sobre prácticas perniciosas con la IA:

Una tecnología tan poderosa no puede quedar encapsulada en intereses privados ni tampoco en regímenes autoritarios. Si queremos que la IA alcance todo su potencial, debemos afrontar sus riesgos. España defiende que la IA amplíe la libertad, la democracia y los derechos humanos, y no los socave. Defendemos que la gobernanza de la inteligencia artificial debe estar en manos de los pueblos y no en las de un reducido grupo de personas. Esa es la vocación de España: contribuir a una IA responsable, humanista, que sirva al bienestar de todos sin dejar a nadie atrás. Solo el multilateralismo y la gobernanza internacional pueden garantizar que la tecnología sirva a la humanidad, y no al revés.