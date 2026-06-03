'24X7'

PP y VOX marcan el camino a La Moncloa y señalan la puerta de salida a Sánchez

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No todo pueden ser los escándalos de corrupción del PSOE.

También hay que actuar y ejercer el poder obtenido en las urnas. Finalmente, PP y Vox se han puesto de acuerdo para formar Gobierno en Castilla y León. A diferencia de Extremadura, el pacto no se ponía en duda y ha llegado más de dos meses y medio después de las elecciones autonómicas.

Pese a la estrategia de Moncloa y Ferraz —y de sus terminales mediáticas— para meter miedo a los populares si llegaban a pactar con los de Bambú, el discurso del miedo ya no funciona igual. Y es que ambos partidos están condenados a entenderse tanto para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa como para formar gobiernos.

Los únicos dos partidos que de verdad quieren que el marido de Begoña y su rémora de corruptos y chanchulleros abandonen el poder tienen que seguir este camino: dejarse de tonterías y hacer lo que tienen que hacer.

Con este nuevo pacto se fortalecen las posiciones de ambos partidos y, con ello, señalan la puerta de salida al líder del PSOE.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 3 de junio, junto al diputado del PP en la Asamblea de Madrid José Virgilio Menéndez.

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