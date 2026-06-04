Sánchez es el ‘One’ y ya hay pruebas para meterlo en la cárcel

Todos los imputados conducen a Pedro Sánchez.

Si antes, de cara a sus militantes, sus socios y sus terminales mediáticas, podían aplicar cortafuegos y encapsular los casos de corrupción en unas cuantas manzanas podridas, la trama de las cloacas ha derribado cualquier defensa posible.

Y es que el sumario que se conoció ayer es demoledor.

El nuevo relato, que sigue al esperpento de la teoría de la conspiración que no coló, consiste en intentar reducirlo todo a un grupúsculo de «farsantes, oportunistas y resentidos». No se lo creen ni ellos.

Esta trama salpica a toda la cadena de mando del Estado, desde mandos políticos de la UCO —esos que pone el Gobierno de turno— dando órdenes de no investigar la corrupción del Ejecutivo hasta el “Number One”, pero también de Ferraz. Desde los fontaneros del PSOE hasta su secretario general.

En ambos casos, todos conducen a la misma persona: Pedro Sánchez. Y por una autopista.

Porque las once tramas de corrupción que salpican al presidente del Gobierno están superpuestas —muchos actores formaban parte de varias— y redundan ineludiblemente, por activa o por pasiva, en Pedro Sánchez.

Las pruebas ya están ahí.

No hay duda de que es el “One” y de que terminará en el banquillo.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad hoy, jueves 4 de junio, junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.