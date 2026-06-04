Entrambasaguas saca la bola de cristal y le revela a Ndongo qué va a pasar con el hermano de Pedro Sánchez

El juicio al hermanísimo de Pedro Sánchez se suma a lo que son las horas más bajas de la historia de España, con todos los escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del presidente del Gobierno.

Bertrand Ndongo ha ido hasta Badajoz para seguir el juicio a David Sánchez-Castejón, Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas involucradas en la creación y adjudicación de la plaza en la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE.

Tras la declaración de diez minutos del hermano músico de Pedro Sánchez, en la que contestó únicamente a las preguntas de su abogado defensor, para el periodista Alejandro Entrambasaguas, que ha destapado el caso y múltiples informaciones sobre el presunto enchufe, la conclusión es clara. Y ha compartido sus reflexiones con el reportero de Periodista Digital.

Incide en que los agentes de la Guardia Civil hicieron un trabajo impecable pese a las presiones de las cloacas del PSOE que hemos conocido en los últimos días. También resaltó la instrucción de la magistrada Beatriz Biedma, que, al igual que los agentes de la Benemérita, sufrió acoso por parte de los fontaneros de Ferraz.

«La Guardia Civil hizo un trabajo fantástico. La magistrada Beatriz Biedma, que también ha sido objeto de los seguimientos y del plan de ataque de la cloaca del Partido Socialista».

Sobre los indicios que apuntan a la culpabilidad tanto del músico como del político socialista, detalla que Gallardo fue la persona que creó la plaza y destaca el hecho de que Sánchez ya era secretario general del PSOE, por lo que apunta a que era una forma de congraciarse con él, ya que este no le mostró su apoyo en la contienda interna.

«Gallardo efectivamente fue la persona que creó la plaza y lo que ha dicho dentro del tribunal es: “No, bueno, es que Sánchez no era todavía presidente del Gobierno”. Ya, pero sí que era secretario general del Partido Socialista. Y además, en los correos electrónicos intervenidos por la UCO queda todo perfectamente acreditado. Cómo, cuando se crea la plaza y se sientan sus cimientos, Gallardo era el primer interesado en que el hermano de quien entonces era su jefe tuviera un puesto de trabajo. Pero luego también se les fue de las manos porque lo enchufaron en Badajoz para que no llamara la atención. Y luego, sin embargo, Sánchez duplicó o triplicó —creo que fue triplicó— la ayuda pública del Gobierno al Teatro Real, y el Teatro Real fichó como asesor al hermano de Sánchez».

Por todo esto, considera que una sentencia condenatoria es ineludible: